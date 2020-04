Wegen Corona ohne Landgang: "Thor Heyerdahl" auf dem Heimweg

Kiel. 45 Tage an Bord, ohne den Fuß an Land zu setzen: Diesen Törn werden die 40 Schülerinnen und Schüler des Projekts "Klassenzimmer unter Segeln" auf den Segelschiff "Thor Heyerdahl" hinter sich haben, wenn sie wie geplant am 25. April im Kieler Heimathafen einlaufen. Wegen der Corona-Pandemie durften die Jungen und Mädchen das Schiff, das seit Oktober vergangenen Jahres auf großer Fahrt ist, seit mehr als einem Monat nicht mehr verlassen. Seit Mittwoch ist der Toppsegelschoner nun auf seiner letzten Reiseetappe von Großbritannien nach Deutschland.

"Bis zum 11. März auf den Bermudas war noch alles in Ordnung. Dann nahm Corona an Fahrt auf", sagte Ruth Merk, pädagogische Leiterin von "Klassenzimmer unter Segeln" auf Nachfrage. Bei einem Aufenthalt auf den Azoren sowie zuletzt in Falmouth-Bay in Großbritannien durfte niemand das Schiff verlassen. "Ich bin seit vielen Jahren Kapitän. Aber das bricht selbst für mich den härtesten Rekord", sagte Kapitän Detlef Soitzek dem NDR.

Ein wesentlicher Unterschied besteht aber zwischen den Schülern auf der "Thor Heyerdahl" und denen an Land. Ruth Merk: "Der Unterricht in den einzelnen Gruppen findet nach wie vor statt."