70-Jähriger nach Feuer in Lübeck weiter in Lebensgefahr

Lübeck. Ein 70 Jahre alter Mann, der am Ostermontag bei einem Brand in einem Lübecker Mehrfamilienhaus schwer verletzt wurde, schwebt weiter in Lebensgefahr. Sein Zustand sei unverändert, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein 49 Jahre alter Mann und seine 40 Jahre alte Frau, die Rauchgase eingeatmet hatten, hätten die Klinik dagegen inzwischen wieder verlassen können. Die Ursache des Feuers, das in der Wohnung des 70-Jährigen ausgebrochen war, sei weiterhin unklar, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dazu dauerten an.