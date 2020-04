Senat bleibt dabei: Taubenfüttern in Hamburg verboten

Hamburg. Das Verbot, in Hamburg Tauben zu füttern, bleibt auch in der Corona-Pandemie bestehen. Die Verordnung lasse keine Ausnahmen vom Fütterungsverbot auf öffentlichem Grund zu, heißt es in der Antwort auf einen Brief des Hamburger Tierschutzvereins (HTV), die der HTV am Mittwoch veröffentlicht hat. Auf privatem Grund dagegen dürften die Vögel gefüttert werden.

Der Verein wirft dem Senat wegen seiner Ablehnung eine tierfeindliche Politik vor. Er befürchtet, dass die standorttreuen Stadttauben mangels Nahrung vermehrt sterben werden. Der HTV hatte angeboten, die Kosten für zusätzliche Fütterungsstellen zu übernehmen. Er will nun weitere rechtliche Schritte prüfen.