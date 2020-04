80-Jähriger in Hamburg Lokstedt vermutlich getötet

Hamburg. Die Mordkommission der Hamburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung eines möglichen Tötungsdelikts. Am 4. April war ein 80-jähriger Mann leblos in seiner Wohnung im siebten Stock eines Hauses in der Julius-Vosseler-Straße im Stadtteil Lokstedt entdeckt worden. Nach ersten Ermittlungen gebe es Hinweise auf einen gewaltsamen Tod, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Mordkommission im Landeskriminalamt sucht nun Zeugen, die den 80-Jährigen am Donnerstag, den 2. April, oder danach gesehen haben beziehungsweise Kontakt zu ihm hatten.