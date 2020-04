Drei Männer bei Wartungsarbeiten in Raffinerie verstrahlt

Hamburg. Bei Überprüfungs- und Wartungsarbeiten in einer Raffinerie in Hamburg-Heimfeld sind am Mittwoch drei Männer einer erhöhten Strahlendosis ausgesetzt worden. Die drei Mitarbeiter hätten mit einem Prüfstrahler Rohrleitungen in dem Betrieb untersucht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Für die Männer bestehe keine Lebensgefahr, die Schwere der Schädigung durch die vermutlich elektromagnetische Strahlung sei aber unklar. Sie sollten mit einem Löschboot in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mitarbeiter der Technik- und Umweltwache der Hamburger Feuerwehr waren mit Schutzkleidung im Einsatz, um den Prüfstrahler in ein schützendes Transportbehältnis zu legen. Zur Unglücksursache konnte der Sprecher keine Angaben machen. Insgesamt rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.