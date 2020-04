Flughafenumgehung Fuhlsbüttel wird saniert

Hamburg. Die Flughafenumgehung Fuhlsbüttel wird wegen des nahezu lahmgelegten Hamburger Airports in der Corona-Krise früher saniert als geplant. Der betreffende Streckenabschnitt und die Zufahrtsrampen zum Airport wiesen erhebliche Asphaltschäden auf, die nicht ausgebessert, sondern ganzheitlich saniert werden müssen, teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Nord am Mittwoch mit. Die Sanierung war ursprünglich für Mitte dieses Jahres vorgesehen.

Die erste von drei Bauphasen ist vom 22. April, 6.00 Uhr, bis zum 27. April, 4.00 Uhr, angesetzt worden. In dieser Zeit sollen den Angaben zufolge die Terminalzufahrten und Rampen saniert werden. Wer aus dem Hamburger Zentrum kommt, wird über die Alsterkrugchaussee und Flughafenstraße zu den Terminals umgeleitet. Wer aus Richtung Norderstedt oder der A7-Anschlussstelle (AS) HH-Schnelsen Nord kommt, könne die Terminals wie gewohnt über die B 433 anfahren. In dieser Bauphase sei die Flughafenumgehung uneingeschränkt befahrbar. Weitere Sanierungen sind vom 21. bis 25 Mai vorgesehen sowie vom 19. bis 22. Juni.