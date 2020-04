CDU: Senat soll gegen Schuldenbremse klagen

Hamburg. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat Hamburgs rot-grünen Senat aufgefordert, wegen des anstehenden Volksbegehrens gegen die Schuldenbremse vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Die Schuldenbremse sei im Grundgesetz verankert und könne nicht einfach auf Landesebene außer Kraft gesetzt werden, erklärte der CDU-Haushaltsexperte am Mittwoch.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) habe mehrfach in Bürgerschaft und Haushaltsausschuss Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Vorhabens der Initiative gegen die Schuldenbremse geäußert. "Hier ist der Senat jetzt auch in der Pflicht, das Verfassungsgericht dazu anzurufen." Angesichts des anstehenden Fristablaufs am 24. April sollte die rot-grüne Koalition zeitnah die Bürgerschaft über ihre Absichten informieren, forderte Kleibauer.

Die Volksinitiative "Schuldenbremse streichen!" hatte vor rund drei Wochen die nächste Stufe im Volksgesetzgebungsverfahren - das Volksbegehren - beantragt. Nun muss die Initiative innerhalb von drei Wochen rund 65 000 Unterschriften - das entspricht einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten - sammeln. Sofern die Corona-Pandemie es zulässt, möchten die Initiatoren die Unterschriften zwischen dem 23. Juli und dem 13. August sammeln. Die Initiative möchte die Regelungen der Schuldenbremse wieder aus der Hamburgischen Landesverfassung streichen.