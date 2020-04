CDU: Aufklärung wegen Corona-Fällen in UKE-Krebsstationen

Hamburgs CDU-Fraktion hat wegen der vielen Corona-Fälle auf Krebsstationen des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) rasche Aufklärung gefordert. Dieser Vorfall müsse umgehend von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) aufgeklärt werden, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch. Er wolle wissen, wieso es so lange gedauert habe, bis dieser Fall überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen sei. "Wieso ist es möglich, dass der gesundheitliche Zustand des Personals im UKE offenbar nicht ausreichend überprüft wird? Und die wichtigste Frage, welche Maßnahmen werden jetzt ergriffen, um so etwas für die Zukunft zu vermeiden?"

Das UKE wollte am Nachmittag die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz über den Fall informieren. Bereits am Dienstagabend hatte das Klinikum auf Nachfrage erklärt, dass sich im hochsensiblen Bereich der Krebsstationen mehrere Patienten und Mitarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. "Im Bereich der Onkologie sind in der vergangenen Woche rund 20 Patientinnen und Patienten sowie rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen Covid-19-positiv getestet worden", erklärte eine UKE-Sprecherin. Die zuständigen Behörden seien informiert worden.