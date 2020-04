Hamburg. Am Mittwoch steht für Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher eine in der Coronakrise wegweisende Telefonschalte an. Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 15 übrigen Ministerpräsidenten berät der SPD-Politiker über mögliche Lockerungen von Beschränkungen.

Als stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz wird Tschentscher die Entscheidung voraussichtlich im Laufe des Tages gemeinsam mit Merkel und Bayerns Landeschef Markus Söder bekanntgeben.

Derweil sorgt in Hamburg ein Fall von mehreren Covid-19-Infektionen an der Eppendorfer Uniklinik für Aufsehen. Wie das UKE inzwischen bestätigte, haben sich bereits in der vergangenen Woche rund 20 Patienten sowie rund 20 Mitarbeiter auf den Krebsstationen angesteckt.

Nach Spiegel-Informationen könnte eine Putzkraft das Virus in die Onkologie eingeschleppt und verbreitet haben. Unter den Mitarbeitern seien "unterschiedliche Berufsgruppen", also Ärzte und anderes Personal betroffen, sagte die UKE-Sprecherin Lemm auf Abendblatt-Anfrage.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus im Norden im Newsblog (15. April):

Corona-Tests: Initiator mit Drive-in-Station zufrieden

Hamburgs erstes Corona-Testzentrum für Autofahrer wird gut angenommen. In der ersten Woche des Betriebs hätten mehr als 100 Personen die Einrichtung in Bergedorf genutzt. "Eine genaue Statistik haben wir nicht, aber der Bedarf ist da", sagte der Initiator Gregor Brinckmann auf Nachfrage.

Der Allgemeinmediziner testet mit etwa 40 Kollegen aus Bergedorf die Patienten unkompliziert auf das neuartige Coronavirus. Laut Brinckmann wäre es auch möglich, die dreifache Menge an Tests zu machen.

Das Zentrum soll weiterhin an den Werktagen von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein. Patienten mit einer Überweisung von einem Hausarzt können mit dem Auto vorbeikommen.

Beim Durchfahren des Testgeländes können sie dann weitgehend kontaktlos zu den Ärzten und Helfern den Abstrich in Mund und Nase selbst übernehmen. Am Ende des Weges werfen sie ihr Tütchen mit dem Röhrchen in einen Behälter und der Abstrich geht ins Labor.

Ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde betonte, dass in Hamburg 3200 bis 3500 Tests pro Tag erfolgen. Die Kapazitäten könnten problemlos um ein Drittel erhöht werden. Dennoch unterstütze die Behörde den Modellversuch in Bergedorf.

Zoo Neumünster plant Notschlachtungen der Tiere

Der Tierpark Neumünster hat wegen der existenzbedrohenden Corona-Zwangsschließung Notpläne für das Schlachten seiner Tiere erarbeitet. Dort stehe auch, wer im Fall des Falles zuletzt auf die Schlachtbank kommt: Der 3,60 Meter große Eisbär Vitus, sagte Zoodirektorin Verena Caspari. Deutschlands größter Eisbär ist der Vater des berühmten Berliner Eisbären Knut, der im März 2011 im Alter von vier Jahren verstorben war.

Er wäre als Letzter an der Reihe: Eisbär Vitus aus dem Tierpark Neumünster.

Foto: Picture Alliance

Hintergrund des Schlachtplans ist, dass der Tierpark zurzeit keine Einnahmen durch Besucher hat und ausschließlich durch Spenden am Leben erhalten wird. "Wir sind ein Verein", erklärte Caspari. "Wir bekommen keine städtischen Gelder, und alles, was wir bis dato an Landesgeldern beantragt haben, ist noch nicht eingetroffen."

Towers-Sportchef zockt mit Dirk Nowitzki

Großes Hallo für Marvin Willoughby – wenn auch nur virtuell: Der Towers-Sportdirektor trifft sich in der Coronakrise mit Basketball-Ikone Dirk Nowitzki und zwei weiteren früheren Weggefährten bei der Benefizveranstaltung Logged-in-Festival zum digitalen Kartenspiel.

"Für mich ist das eine Reise in die Vergangenheit. Robert, Marvin, Demond und ich waren Ende der Neunziger in Würzburg die jungen Wilden, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht“, sagte Nowitzki in einer Mitteilung. "Super, dass wir uns jetzt 20 Jahre später digital beim Logged-in-Festival treffen, um wie früher miteinander Uno spielen zu können. Ich freue mich darauf, die Jungs wiederzusehen."

Die früheren Nationalspieler Nowitzki, Willoughby, Demond Greene und Robert Garrett spielten in der Bundesligasaison 1998/99 gemeinsam für die DJK Würzburg, Nowitzki hatte vor einem Jahr seine aktive Karriere für die Dallas Mavericks beendet. Er wird nun aus der texanischen Metropole zugeschaltet, Garrett aus Hawaii, Greene aus München und Willoughby aus Buchholz in der Nordheide.

"Als Gruppe in dieser Konstellation haben wir uns schon seit Jahren nicht mehr gesehen", sagte der Sportdirektor des Hamburger Bundesligisten. "So hat die Coronakrise zumindest etwas Gutes, dass wir uns mal wieder alle treffen und miteinander sprechen können." Der Ausstrahlungstermin des Uno-Spiels soll diese Woche bekannt gegeben werden.