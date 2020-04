Spürhunde entdecken menschliche Überreste in Brandruine

Eddelak. Fünf Tage nach dem Feuer in einem Reetdachhaus in Eddelak (Kreis Dithmarschen) haben Spürhunde am Dienstag in der Brandruine "stark verbrannte menschliche Überreste" gefunden. Sie seien nach Hamburg in die Rechtsmedizin gebracht worden, insbesondere um eine zweifelsfreie Identifikation vornehmen zu können, teilte die Polizei mit. Seit dem Feuer am Karfreitag wird der 31 Jahre alte Bewohner des Hauses vermisst. Die Todesursache sowie die Brandursache seien weiterhin unklar - die Ermittlungen hierzu dauerten an.

Das Dach des ehemaligen Bauernhauses hatte den Angaben zufolge kurz vor 04.00 Uhr am Freitagmorgen Feuer gefangen. Der Vermisste war der einzige Bewohner des Gebäudes. Er soll sich in der Nacht zum Karfreitag in seiner Wohnung aufgehalten haben. Der Sachschaden wurde auf 250 000 Euro geschätzt.