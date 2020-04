Falscher Paketbote überfällt 28-Jährigen an der Wohnungstür

Hamburg. Ein als Paketbote verkleideter Mann hat zusammen mit einem Komplizen einen 28-Jährigen in seiner Wohnung in Hamburg Altona brutal überfallen. Die Täter hätten ihr Opfer sofort angegriffen, als es am Samstag die Wohnungstür geöffnet habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe sich der 28-Jährige eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Später seien die beiden über die Terrassentür geflohen. Die Ermittlungen der Polizei seien zunächst erfolglos verlaufen. Zurzeit sucht sie nach Zeugen, die die Täter gesehen haben könnten.