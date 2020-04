Reetdachhaus in Flammen: Starke Rauchentwicklung

Hamburg. In Hamburg-Rissen ist am Dienstag ein Reetdachhaus in Brand geraten. Das etwa 12 mal 20 Meter große Gebäude brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über Rundfunkdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Feuerwehr bekämpfe die Flammen aus acht großen Rohren mit richtig viel Wasser, sagte der Sprecher. Es müsse verhindert werden, dass das Feuer auf Nachbargebäude übergreife.