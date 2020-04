Es wird bewölkt, aber meist trocken im Norden

Hamburg. In Hamburg und Schleswig-Holstein werden in den kommenden Tagen viele Wolken erwartet, es bleibt aber weitestgehend trocken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es am Dienstag fast den ganzen Tag über bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen acht und elf Grad. An der Küste weht ein frischer Wind.

Am Mittwoch bleibt es besonders im Norden stark bewölkt, aber trocken. Die Tageshöchstwerte liegen bei 15 Grad. In der Nacht kühlt es dann wieder ab. Im Süden Schleswig-Holsteins kann es sogar vereinzelt Bodenfrost geben.

Der Donnerstag startet wieder wolkig. Erst am Nachmittag lockert es auf. Es werden Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad erwartet.