Hamburg. Ein 18-Jähriger soll seinen schlafenden Stiefvater in Hamburg-Allermöhe am Sonnabend gegen 22 Uhr mit einem Gegenstand geschlagen und schwer verletzt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 33 Jahre alte Mann ist aufgewacht und hat sich gegen den Angriff gewehrt. Die anschließende Prügelei verlegten die beiden auf die Straße vor dem Wohnhaus am Adolf-Köster-Damm.

Dabei erlitt das Opfer eine Schädelfraktur und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. "Zum Zeitpunkt der Einlieferung konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, er musste intensivmedizinisch versorgt werden", teilte die Polizei mit. Beamte haben den 18-Jährigen vorläufig festgenommen.