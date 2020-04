Mehr als 70 Corona-Infizierte in Pflegeheim

Rümpel. In einem Pflegeheim in Rümpel bei Bad Oldesloe sind 53 der 70 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den 60 Mitarbeitern liegen bislang 19 positive Testergebnisse vor, wie der Kreis Stormarn am Montag mitteilte. Mit weiteren positiven Testergebnissen sei sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu rechnen. Die Einrichtung steht bereits seit Donnerstag unter Quarantäne, als die ersten zwei positiven Tests bekannt wurden. Die Bewohner und Bewohnerinnen seien überwiegend dement oder psychisch auffällig. Bislang weisen sie keine respiratorischen Symptome (etwa Atemnot) auf.

Wegen der räumlichen Situation können die bislang negativ getesteten Bewohner nicht separiert werden, hieß es in der Mitteilung. Um die ungewohnte Situation nicht weiter zu verschärfen, solle das Personal weiterarbeiten, soweit es keine Symptome aufweist. Die Bewohner seien schon durch die ausbleibenden Besuche belastet und sollten nicht zusätzlich durch einen Wechsel des vertrauten Personals verunsichert werden. Krisenstab, Gesundheitsamt und Heimaufsicht unterstützten die Einrichtung, um die Arbeitsfähigkeit des Personals zu erhalten. Für Dienstag hat die Kreisverwaltung zu einer Pressekonferenz in Bad Oldesloe eingeladen.