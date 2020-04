Hamburg. Na, das war ja ein sonniges Ostern 2020 bislang. Doch das Wetter in Hamburg, aber vor allem in der Nähe der Nordseeküste ändert sich in den nächsten Stunden zum Ostermontag. Es kann deutlich jahreszeitengerechter werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Homepage zeigt, kann es ein Intermezzo geben, das man vorsichtig als „ungemütlich“ bezeichnen könnte. Auch Gewitter könnte dabei sein. Immerhin: Für die Pollenallergiker in Norddeutschland gibt es eine leichte Erholung vom Flug der Birkenpollen.

Dieses Intermezzo kann einhergehen mit Sturmböen in der Nacht zum Ostermontag, die sich etwa über einen Zeitraum von 20 Stunden zeigen können. Das ist sogar eine amtliche Warnung vor dem Wind aus Nordwest mit acht oder sogar neun Beaufort Stärke.

Der Ostermontag wird sich vom heutigen Ostersonntag in vielen Regionen deutlich unterscheiden. Bereits im Laufe der Nacht erreicht eine Kaltfront den Norden des Landes und zieht am Montagvormittag zur Mitte Deutschlands. Am Nachmittag ist dann auch der Süden davon beeinflusst. /V pic.twitter.com/9rGbecLM89 — DWD (@DWD_presse) April 12, 2020

Ostern 2020: Das Wetter in Hamburg machte möglich, dass Stand-up-Paddler sich auf der Alster zeigten.

Foto: AFP

Auch wenn sich diese Wetterkapriolen – es ist April! – auf die Küste beschränken könnten, wird es auch in Hamburg etwas ungemütlicher. Am Montag sinken die beinahe schon sommerlichen Temperaturen auf 5 bis 10 Grad – bei einer etwa 15-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit. Die sinkt in den Tagen bis zum Wochenende wieder auf quasi null.

Aber erst langsam wird es wieder wärmer. Von mindestens 2 über 5 Grad morgens bis zur Tageshöchsttemperatur von 15, 16 Grad am Freitag bewegen sich die Werte in Hamburg. Der Wind weht leicht bis mäßig aus westlichen Richtungen. Oder, um es mit der Hoch-Tief-Lyrik des Deutschen Wetterdienstes zu sagen: Erst kommt die kühle Tanja. Dann setzt sich Hoch Nikolaus durch.