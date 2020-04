VfB Lübeck verlängert Vertrag mit Trainer Rolf Landerl

Lübeck. Regionalliga-Spitzenreiter VfB Lübeck hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Trainer Rolf Landerl um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. Das gab der Fußball-Verein am Wochenende bekannt. Der neue Kontrakt ist sowohl für die Regionalliga als auch für die 3. Liga gültig. "Man kann sich als Verantwortlicher nur wünschen, dass eine Mannschaft so Fußball spielt wie es unsere tut. Attraktiv, mit Leidenschaft und erfolgreich. Von daher stand für uns nie in Frage, mit Rolf zu verlängern, weil wir einordnen können, welchen Anteil der Trainer daran hat", sagte Vorstandssprecher Thomas Schikorra.

Der 44 Jahre alte Landerl kam 2016 von Admira Wacker Mödling zum VfB, nachdem er bereits von 2009 bis 2011 für die Lübecker gespielt hatte. "Das Projekt hier reizt mich nach wie vor irrsinnig", sagte der Österreicher. "Wir sind vor vier Jahren mit dem Ziel angetreten, die 3. Liga anzupeilen. Da wollen wir nach wie vor unbedingt hin und uns dort sportlich festsetzen." Nach 25 Spielen dieser aktuell unterbrochenen Saison führt der VfB die Regionalliga-Tabelle vor der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg an.