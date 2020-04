Kiel. Deutschland muss aus der Corona-Krise nach Auffassung des SPD-Politikers Ralf Stegner grundsätzliche Konsequenzen ziehen. "Das ist in vielerlei Hinsicht notwendig", sagte der Kieler SPD-Fraktionschef der Deutschen Presse-Agentur. Für die weitere Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft gelte das ebenso wie für eine größere Produktion wichtiger Erzeugnisse in Deutschland und die Solidarität in Europa.

Aus Stegners Sicht sollten deutsche Pharma-Unternehmen verpflichtet werden, Medikamente zu einem bestimmten Anteil in Deutschland herzustellen. "Das sollte eine Lehre aus der Corona-Krise sein", sagte er. Es dürfe nicht so weitergehen, dass Konzerne aus Gewinnstreben so viele Arzneien im Ausland produzieren lassen wie bisher. Das gelte auch für andere Dinge wie Schutzmasken, die in Krisenzeiten gebraucht werden.

"Ich will die globalisierte Welt nicht verteufeln, aber wir dürfen bei bestimmten Dingen auch nicht so stark von Anderen abhängig sein wie jetzt zum Teil", sagte Stegner, der lange auch SPD-Bundesvize war. "Sonst droht unser Wohlstand schnell auf tönernen Füßen zu stehen." Wichtige Teile der Daseinsvorsorge dürften nicht Profitinteressen untergeordnet werden. Bezahlbares Wohnen, die Energieversorgung und eine sichere Gesundheitsversorgung seien hier von besonderer Bedeutung. "Hier muss es ein vernünftiges Zusammenspiel von Staat und Privaten im Interesse aller geben."

Es könne auch nicht sein, dass es private Krankenhäuser im Gewinninteresse ablehnen, nicht dringend erforderliche Operationen zu verschieben", sagte Stegner. "Solche Vorgaben müssen mit Robustheit durchgesetzt werden." Krankenhäuser seien ohnehin am besten in öffentlicher Trägerschaft aufgehoben. Er meine dies aber nicht im Hinblick auf Enteignung oder Verstaatlichung, betonte Stegner.

Er forderte auch, Pflegekräfte, Verkaufspersonal, Lastwagenfahrer und andere Berufsgruppen besser zu bezahlen. "Diese Krise zeigt uns ja, wie viel diese Menschen für andere schuften und sie damit oft die wahren Leistungsträger sind." Es sollte auch nicht hingenommen werden, dass viele Pflegekräfte aus dem Beruf ausscheiden, weil die Bedingungen für sie so schlecht seien.

"Wir müssen auch die Solidarität in Europa besser ausbuchstabieren", sagte Stegner. Es gehe nicht nur darum, schwerstkranke Patienten aus Frankreich oder Italien in Deutschland zu behandeln, sondern auch um den Umgang in finanziellen Fragen. "In der Finanzkrise zum Beispiel hat Deutschland anderen Ländern zum Teil auch unzumutbare Bedingungen diktiert." Das sollte sich jetzt nicht wiederholen.