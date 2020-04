Nationalpark Wattenmeer: Frühlingsgefühle der Vögel erwachen

Tönning. Die länger werdenden Tage haben im Nationalpark Wattenmeer die Frühlingsgefühle der Vögel erwachen lassen. Je nach Art widmen sie sich der Partnersuche, der Nest- und Koloniebildung oder bereits der Pflege des Nachwuchses, wie die Nationalparkverwaltung am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge taten sich bereits Ende März Lachmöwen zu Paaren zusammen, vor wenigen Tagen konnten die "Trillertänze" der Austernfischer beobachtet werden. "Zu den traditionell "frühen Vögeln" gehören die Graugänse, die in der Regel Ende Februar an gut geschützten Orten mit der Eiablage beginnen und meist Anfang April Junge führen", sagte Sprecherin Heike Wells. "Auch bei den Kiebitzen dürfte sich bald Nachwuchs einstellen."

Die vergleichsweise kalte Witterung im März habe nur geringen Einfluss auf Partnerwerbung, Nestbau und Eiablage, sagte Wells. Die würden im Wesentlichen von der Hormonausschüttung bestimmt, und die wiederum sei von der Tageslichtlänge abhängig.