Hamburg. Die Frage „Wo gehen wir hin?“, die ist während der Coronakrise in diesem Frühjahr bekanntlich eher rhetorischer Natur. Doch was bleibt, ist die Frage: „Was wollen wir essen?“ Alle, die nach Tagen der Selbstverpflegung zumindest an den Osterfeiertagen nicht am heimischen Herd stehen wollen, können sich das Restaurant nach Hause holen. Jedenfalls die Speisen. Viele Hamburger Lokale liefern Ostermenüs aus oder bieten Spezialitäten zur Abholung an. Das Hamburger Abendblatt stellt, ausgewählt nach subjektivem Geschmack, einige Angebote vor. Es gilt: Solange der Vorrat reicht!



Alster Au

Für viele Familien gehört ein Brunch in dem reetdachgedeckten Lokal am Alsterlauf zum Osterfest dazu. Ganz muss man darauf nicht verzichten, denn das Alster Au (Duvenstedter Damm 6) packt unter dem Motto „Ostern to go“ einen Korb mit Köstlichkeiten. Für 36 Euro (für zwei Personen, Mindestbestellmenge) sind darin vom frischen Fruchtsalat über rosa gebratenes Roastbeef mit Sauce Remoulade, hausgemachten Schweinekrustenbraten und Kräuterrührei zum Selbermachen bis zum Hefezopf mit hausgemachter Marmelade viele Leckereien enthalten. Ostersonntag und Ostermontag, jeweils von 9 bis 12 Uhr, ist das Alster Au zur Abholung geöffnet. Bestellungen online unter www.alsterau.de oder telefonisch unter 644 24 00

Lenz

Ebenfalls in Duvenstedt bietet Leslie Lenz Himmelheber in seinem Restaurant Lenz (Poppenbütteler Chaussee 3) besondere „Osterpakete“ an, die er gemeinsam mit Kultbäcker Jochen Gaues und Winzer Victor Diel vom gleichnamigen Weingut geschnürt hat. Das „Bronze-Paket“ kostet 35 Euro und beinhaltet eine Flasche Nahesteiner Grauburgunder 2018 vom Schlossgut Diel, eine Flasche toskanischen Rotwein und eine Bürli Baguettestange von Gaues. Das Bestellformular für dieses und die größeren Pakete gibt es im Internet unter der Adresse www.restaurant-lenz.de oder Telefon: 60 55 88 87

Cox

Ostern ohne Lamm, das geht gar nicht. Weiß auch das Restaurant Cox in St. Georg (Lange Reihe 68) und packt die „Osterlamm-DYI (Do it yourself)-Tüte“ (zwei Personen, 50 Euro). Darin enthalten sind 400 Gramm Lammschulter (ohne Knochen, gebunden, mariniert), Lammjus, 200 Gramm grüne Bohnen und 220 Gramm Kartoffelgratin. Zwiebel, Knoblauchzehe, Thymian, Bohnenkraut, Karotte, Sellerie, das Rezept (wichtig!) und eine Flasche Wein gibt es dazu. Bestellung per E-Mail unter info@restaurant-cox.de oder unter Teefon. 24 94 22

Jellyfish

Auch das Jellyfish an der Weidenallee 12, seit Jahren für seine Fischküche bekannt und nun unter der Führung von Stefan Fäth, bietet ein Osterspezial an: drei Gänge für zu Hause, 45 Euro pro Person. Auf der Menükarte stehen Bärlauchcremesüppchen mit gebratener Rotkopfgarnele, im Hauptgang Lammrücken „Sous Vide“ oder – alternativ – Lachsfilet in Kräuteröl confiert und zum Dessert ein Mascarpone-Erdbeer-Crumble. Bei zwei bestellten Menüs gibt es noch eine Flasche Wein, weiß oder rot, dazu – jeweils ausgewählt von Mastersommelier Hendrik Thoma. Bestellung unter Telefon 4105414

Fischhaus Volksdorf

Fisch gibt es, wie der Name sagt, im Fischhaus Volksdorf (Dorfwinkel 4–6). Ostersonnabend können die Spezialitäten abgeholt werden. Auf der Karte stehen frisches Kabeljaufilet (2,90 Euro pro 100 Gramm) oder auch Lachsfilet (3,10 Euro pro 100 Gramm). Tiefgefroren gibt es als Osterangebot Lammragout mit gegrillter Paprika und Zucchini (9,90 Euro pro Portion) und Galloway Rindergulasch (9,90 Euro). Bestellung bis Freitag per Telefon unter 603 20 18 oder per Mail an fischhaus-volksdorf@t-online.de

Küchenfreunde

Die Küchenfreunde vom Lehmweg 30 haben für ihre Gäste eine „Rundum-sorglos-Osterbox“ kreiert, die ein komplettes Menü enthält und inklusive Zubereitungshinweis frei Haus geliefert wird. Als Vorspeise gibt es gebratene Salzgarnelen mit Bärlauch, Chili, Schmortomaten, Zucchini und Spitzpaprika, als Hauptgang gegrilltes Kalbsfilet mit Sauce Hollandaise, weißen Stangenspargel und hofeigenen Kartoffeln, und zum Dessert Vanille-Quark-Mousse mit Rhabarberkompott und Hafercrunchy. Und weil Ostern ist, sind in der Box jede Menge Extras enthalten: eine Flasche Küchenfreunde-Grauburgunder sowie ein Küchenfreude-Kochbuch, eine Flasche Olivenöl (zum Braten der Scampis oder zum Dippen), sechs Bioeier (fürs Osterfrühstück) und 200 Gramm Katenschinken (falls der Spargel nicht aufgegessen wird). Eine Osterbox für zwei Personen kostet 136 Euro, für vier Personen 236 Euro. Eine Flasche Cremant d’Alsace (rosé oder weiß) für 18 Euro, vier Stücke Karottenkuchen (12 Euro), eine Flasche Weißwein (Ursprung/Schneider, 19 Euro) oder eine Flasche Nero d’Avola (12 Euro) kann man zusätzlich ordern. Bestellt werden muss die Osterbox bis 20 Uhr am heutigen Donnerstag unter 0173-684 60 92 oder www.kuechenfreunde.net. Die Lieferung erfolgt ganztags am 11. und 12. April.

Ristorante Cucina d’Elisa

Ristorante Cucina d‘Elisa an der Rothenbaumchaussee 101 bringt ein bisschen Italien nach Hause, Bestellungen sind auch noch spontan möglich. Das Oster-menü besteht aus der beliebten Antipasti speziale (getrüffeltes warmes Zucchinicarpaccio mit gratinierten Ziegenfrischkäse, Burrata Pugliese mit Avocado, marinierten Tomaten und gerösteten Pinienkernen sowie Vitello Tonnato mit Kapernäpfeln), dreierlei Pastaspezialitäten (Maccaroni mit zart geschmortem Lammragout, Taglierini in hausgemachtem Trüffelpesto mit frischen schwarzen Frühlingstrüffeln und Orecchiette mit gebratenen Wildgarnelen, weißen Spargel und Bärlauchpesto) und Panna Cotta mit frischen Erdbeeren. Der Preis für zwei Personen beträgt 89 Euro (inkl. einer eisgekühlten Flasche Weißwein Lugana der Cantina Delibori vom Gardasee), für vier Personen 179 Euro. Für kleine Gäste gibt es Schnitzel vom Kalb mit Kartoffelpüree und Möhren für 14,90 Euro oder Pizza und Pasta im Miniformat nach Wahl. Bestellungen telefonisch unter 45 10 72, Liefer- und Abholzeiten über Ostern täglich von 17 bis 21 Uhr.

La Rucola

Italienische Küche gibt es auch im La Rucola (Volksdorfer Damm 188), das Ostersonntag und Ostermontag von 12 bis 20 Uhr ein besonderes Festtagsmenü anbietet. Unter Telefon 604 80 62 kann man von der Vorspeise (Spargelsalat mit frischen Erdbeeren, 10,90 Euro) über Lammfilet mit Rosmarinkartoffeln und dreierlei Bohnen, 21,90 Euro) bis zur Mascarponecreme (5,90 Euro) alles zur Abholung bestellen. Das Drei-Gänge-Menü gibt es auch zum Komplettpreis von 34 Euro. Klassische Pizzen und diverse Pastagerichte sind ebenfalls im Angebot.

Brasserie La Provence

Wem mehr nach französischer Küche ist, dem sei die Brasserie La Provence (Eulenstraße 42) empfohlen. Nicht umsonst ist das Lokal sechsmal schon zum besten Franzosen der Stadt gekürt worden. Ob nun der Klassiker Coq au Vin für 19,50 Euro oder langsam geschmorte Kalbsbäckchen auf frischer Safran-Pasta (19,50) oder eine südfranzösische Fischsuppe mit Hummer-Ravioli (8 Euro) – man bestellt die gut verpackten und gekühlten Gerichte bequem online auf www.brasserielaprovence.org, Wichtig: Im Notizfeld unbedingt Datum und Uhrzeit angeben, für die man bestellt. Abholung und Lieferung sind Donnerstag, Freitag und Sonnabend von 15.30 bis 19.30 Uhr möglich. Vorlauf für Bestellungen: mindestens 30 Minuten. Telefon: 30 60 34 07

Engel

Tarik Rose vom Restaurant Engel am Anleger Teufelsbrück hat zusammen mit seinem Küchenteam eine Osterkarte zusammengestellt, die vom 9. bis 13. April gilt. Die Menüs können nach Absprache vor Ort abgeholt werden: entweder in Vakuumbeuteln (mit einer Anleitung zum idealen „Finalisieren“) oder als direkt verzehrfertiges Gericht. Zu den Hauptgängen gehören geschmorte Lammhaxe mit Bohnen-Cassoulet und Sellerie-Apfel-Püree (26 Euro) oder in Butter confierte Lachsforelle mit marokkanischer Zitrone, Kartoffelmousseline und frischem Spargel (26 Euro). Vorbestellungen unter Telefon 82 41 87 (11 bis 19 Uhr), oder per Mail: info@restaurant-engel.de. Vorbestellung bitte einen Tag vorher. Ab drei Gängen gibt es 5 Euro Rabatt pro Menü. Geliefert wird (gegen Aufpreis) in die Stadtteile Nienstedten und Blankenese, andere Stadtteile sind auf Anfrage möglich.

L’Orient

Reisen ist in diesen Coronatagen bekanntermaßen schwierig, sich an ferne Orte zu träumen, ist aber weiterhin erlaubt. Die passenden Spezialitäten aus Tausendundeiner Nacht liefert auch an allen Ostertagen das libanesische Restaurant L’Orient in Eimsbüttel. Besonders empfehlenswert: Mazza L‘Orient mit zehn verschiedenen Variationen für 18,90 Euro und das Hirschrückenfilet unter Mandelkruste auf Schafskäsesauce mit Gemüse und Kräuterkartoffeln für 26,90 Euro. Die Abendkarte liefert weitere Anregungen. Die Lieferung nach Eimsbüttel, Ottensen und Umgebung ist kostenlos. Bestellen kann man täglich ab 16 Uhr telefonisch, ausgeliefert wird von 17 bis 22 Uhr. Ab 100 Euro Bestellwert gibt es eine Flasche libanesischen Heri­tagé Rotwein gratis. Mindestbestellwert: 25 Euro. L’Orient, Osterstraße 146, Telefonnummer 432 816 51, https://www.restaurant-lorient.de/

Watzmann

Das beliebte Wirtshaus Watzmann (Saseler Chaussee 166) hat an Karfreitag von 15 bis 20 Uhr, am Sonnabend ab 15 Uhr und Sonntag und Montag ab 12 Uhr für den Außer-Haus-Service geöffnet. Abgeholt werden können deftiges Lammragout mit Schmorgemüse und Spätzle (18,50 Euro) oder hausgemachte Rindsroulade mit Apfelkraut und Salzkartoffeln (19,20 Euro). Auch das Kalbs-Wiener Schnitzel (von Starkoch Heiko Stock einst als „bestes Schnitzel nördlich der Donau“ gepriesen) steht natürlich auf der Spezialkarte, als große Portion mit Petersilienkartoffeln und Salat für 24,50 Euro, als kleine Portion für 19,50 Euro. Bestellung unter Telefon 600 35 89

Schnoor’s

Das Restaurant Schnoor‘s (Donauweg 2), für viele Saseler wie ein Wohnzimmer, öffnet auch Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 12 bis 18.30 Uhr für den Außer-Haus-Verkauf. Im Angebot sind unter anderem eine ofenfrische halbe Ente auf Wok-Gemüse, Lammrücken auf Pommery-Senfsauce mit Speckbohnen oder Dorschfilet. Preise, Beratung, Informationen über weitere Gerichte unter Telefon 64 94 10 30

Gasthaus Pilio

Wo schmeckt Lamm besser als beim Griechen? Deshalb ist vielleicht auch das Gasthaus Pilio am Tibarg 33a in Niendorf ein Tipp. Man kann abholen, bis zu einer Entfernung von fünf Kilometern werden die Speisen aber auch geliefert. Lamm-Souvlaki stehen für 16,50 Euro in der Karte, Gyros gibt es ab 10,90 Euro. Und auch für die kleinen Gäste gibt es spezielle Gerichte, zum Beispiel Hackröllchen mit Pommes frites und Tsatsiki für 6,80 Euro. Bestellung unter Telefon 58 22 14

Fischereihafen Restaurant

Wer sonst jedes Jahr ins Fischereihafen Restaurant (Große Elbstraße 143) ging, kann sich in diesem Jahr Ostern zumindest die Lieblingsgerichte nach Hause holen. Unter Telefon 38 18 16 kann man Pannfisch mit Speckbratkartoffeln und Pommerysenfsauce (16,50 Euro) oder auch Seezunge Müllerin Art (400 Gramm für 49,50 Euro) bestellen und dann zwischen 12 und 20 Uhr abholen.

La Terrazza

Geschmortes Lamm mit gebratener Polenta (24 Euro) oder Kaninchen mit Kartoffeln und Oliven (22 Euro) bietet das La Terrazza in Niendorf (Adlerhorst 18) an. Inhaberin Daliah Isabelle Occhi­pinti und Koch Vassilios Fadidis empfehlen auch Antipasti, die locker für zwei Personen reichen (18 Euro). Geöffnet für Abholer ist bis einschließlich Ostersonntag (je 13–20 Uhr). Bestellen kann man per Telefon 560 09 241 oder auf laterrazza-hamburg.de