Hamburger Halbmarathon jetzt im Oktober

Hamburg. Der für den 20. September geplante Halbmarathon in Hamburg bekommt einen neuen Termin. Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, soll nun am 18. Oktober gelaufen werden. Wegen der Corona-Pandemie war bereits die 25. Auflage des Hamburg-Marathons vom 19. April auf den 13. September verlegt worden.

"Den 18. Oktober erachten wir als vertretbaren Terminkompromiss, wohlwissend, dass die Konzentration an Veranstaltungen im Herbst sicher noch zunehmen wird. In der gesamtgesellschaftlich besonderen Situation gibt es Ideallösungen derzeit allerdings ohnehin nicht", sagte Veranstalter Frank Thaleiser am Mittwoch.