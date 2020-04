St. Paulis James Lawrence froh über den Trainings-Neubeginn

Hamburg. Fußball-Profi James Lawrence vom FC St. Pauli freut sich über die Rückkehr auf den Trainingsplatz: "Es fühlt sich gut an, mit den Jungs auf dem Rasen zu stehen und wieder richtigen Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Auch wenn wir Abstand halten müssen, hat es wieder Spaß gemacht, zurück auf dem Rasen zu sein und wieder den Ball an den Füßen zu haben", sagte der 27 Jahre alte Innenverteidiger am Mittwoch auf der Homepage des Hamburger Zweitligisten.

Der FC St. Pauli trainiert seit Montag wieder in Kleingruppen, muss dabei aber zahlreiche Vorgaben und Hygiene-Regeln beachten. Für Lawrence kein Problem: "Die sind einfach notwendig, und ich finde es auch nicht zu schwierig, sie umzusetzen. Mit allen Spielern in einer Kabine wäre es nicht leicht, aber wir ziehen uns in verschiedenen Räumen um, zudem sind wir auf mehrere Gruppen mit wenigen Spielern verteilt. Wir achten alle sehr darauf und bekommen das auch gut hin."

Für eine Fortsetzung der Saison würde der Waliser auch Geisterspiele hinnehmen: "Vor ein paar Wochen haben wir alle gedacht, dass wir nicht ohne Fans spielen wollen. Jetzt wollen wir einfach nur gerne wieder spielen, mit welchen Rahmenbedingungen auch immer."