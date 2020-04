Hamburg. Das Coronavirus legt das Leben der Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern größtenteils lahm. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kündigte an, dass über schrittweise Lockerungen der Corona-Auflagen und Kontaktbeschränkungen erst nach Ostern beraten wird. Aber es gibt auch gute Nachrichten: So will Hamburg bis Donnerstag 233 Millionen Euro Corona-Soforthilfe an Selbstständige und kleinere Unternehmen in der Hansestadt auszahlen.

Unterdessen ist die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in Hamburg am Mittwoch um 153 weitere Fälle auf insgesamt 3370 gestiegen, die Zahl der Coronatoten hat sich laut Gesundheitsbehörde auf 29 (Vortag 25) erhöht. 79 Coronapatienten liegen in Hamburg auf einer Intensivstation. Zählt man die Personen, die ihren Wohnsitz nicht in Hamburg haben, dazu, sind es rund 100 Intensivpatienten.

Coronavirus – alle Entwicklungen im Newsblog des Hamburger Abendblatts:

Hamburg: Zitronenjette hat sich Coronazeiten angepasst

Ende des 19. Jahrhunderts verkaufte sie die gelben Zitrusfrüchte auf den Straßen der Hamburger Neustadt und St. Paulis: Hamburgs Zitronenjette, die 1916 im Alter von 74 Jahren starb. Ein Denkmal an der Ludwig-Erhard-Straße erinnert noch heute an das Hamburger Original. Doch heute sieht das Bronzedenkmal etwas anders aus: Die Zitronenjette trägt eine Atemschutzmaske.

Corona und Kunst: Die Zitronenjette an der Ludwig-Erhard-Straße trägt eine Atemschutzmaske.

Foto: Hanna-Lotte Mikuteit

Auch andere Skulpturen im öffentlichen Raum in Hamburg haben eine Atemschutzmaske verpasst bekommen. Sicher ist sicher.

Coronavirus in Hamburg: Skulpturen mit Maske und Blumen.

Foto: Anne Dewitz

Corona: Sieben neue Fälle im Landkreis Lüneburg

Der Landkreis Lüneburg hat am Mittwoch sieben neue Corona-Fälle vermeldet. Damit liegt die aktuelle Zahl der an Covid-19 Erkrankten bei 132. Eine erkrankte Person ist derzeit in stationärer Behandlung, muss aber nicht beatmet werden. Die Zahl der Genesenen steigt weiter: Insgesamt haben 69 Menschen aus dem Landkreis Lüneburg, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, die Corona-Infektion überwunden.



Corona in Hamburg: Experimente mit Ebola-Medikament

UKE-Expertin Prof. Marylyn Addo sagte, es gebe derzeit eine Studie mit dem Ebola-Medikament Remdesivir. Die Patienten des UKE sprächen darauf an. Bei diesen „experimentellen Medikamenten“ hätten „vielversprechende Daten“ gezeigt, dass die Patienten sie gut vertragen hätten. „Wir müssen die nächsten sechs, acht Wochen abwarten, bis verlässlichere Ergebnisse vorliegen“, so Addo.

UKE-Experte: Schwere Verläufe bei Corona-Intensivpatienten

Mehr als jeder zweite Patient, der in die Notaufnahme des Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) mit Corona-Symptomen kommt, wird wieder nach Hause in die Isolation geschickt. Das sagte Prof. Dr. Marylyn Addo am Mittwoch. Die Leiterin der UKE-Infektiologie sagte aber auch, dass es derzeit 50 Corona-Patienten im UKE gebe, von denen 26 auf der Intensivstation seien. Ihr Kollege Prof. Dr. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin, sagte, einige Verläufe bei Patienten seien besonders schwerwiegend. Die Patienten hätten eine „schwere beidseitige Lungenentzündung“ müssten an ein Beatmungsgerät und würden in eine künstliches Koma versetzt.

In Deutschland, so Kluge, kämen jeden Tag 300 Intensivpatienten dazu. Das sei derzeit händelbar bei 28.000 Intensivbetten. Dennoch dürfe man die Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall nicht vernachlässigen. Gleichzeitig könne man weitere Patienten aus dem Ausland aufnehmen. Das gäben auch die erweiterten Kapazitäten im UKE her.

UKE-Arzt zu Corona-Auflagen: Im April muss es Lockerung geben

Prof. Dr. Kluge sieht aktuell noch keine Entwarnung, um die Maßnahmen wie zum Beispiel das Kontaktverbot aufzuheben. „In vielen Bereichen haben wir eine Art Ausgangssperre. Das kann man nicht ewig so laufen lassen“, sagte Kluge. Wann die Auflagen gelockert werden sollten, könne auch er nicht sagen. Aber bei „nur noch 3000, 4000 Neuerkrankungen pro Tag“ müsse man darüber nachdenken. "Im April muss definitiv eine Lockerung erfolgen."

Corona: Budni weitet vor Ostern Öffnungszeiten aus

Noch schnell einkaufen vor dem langen Osterwochenende. Um das entspannter zu gestalten, weitet die Hamburger Drogeriekette Budni vor Ostern die Öffnungszeiten aus. "Um den erwarteten Kundenandrang über Ostern besser steuern und entzerren zu können, werden wir alle Budni-Filialen am Donnerstag und Samstag bereits um 7 Uhr öffnen", teilte Budnikowsky am Mittwoch mit. "Wir empfehlen den Kunden außerdem, auch in die Einkaufszentren zu gehen, da hier erheblich weniger Menschen unterwegs sind als normalerweise."

In Hamburg rund 100 Corona-Patienten auf Intensivstationen

"Insgesamt liegen in Hamburg rund 100 Corona-Patienten auf Intensivstationen", sagte Prof. Dr. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin. Der Altersdurchschnitt der Erkrankten auf den Intensivstationen in Deutschland liege bei rund 60 Jahren.

Coronavirus in Hamburg: UKE-Experten ab 14 Uhr live

Experten des UKE informieren am Mittwoch unter anderem über die aktuelle Corona-Lage in Hamburg. Prof. Dr. Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie, spricht über die aktuelle Situation, die Krankheitsverläufe und den Studienstart mit Ebola-Medikament Remdesivir. Prof. Dr. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin, thematisiert die aktuelle Situation, die intensivmedizinische Betreuung von Covid-19-Patienten und die Auswirkungen der Kontaktsperre. Dr. Sven Peine, Leiter des Institutes für Transfusionsmedizin, informiert über den Antikörpertest, die Wirkweise und Zuverlässigkeit sowie die Antikörpertherapie.

Aktuelles zu #CoronaHH: Seit gestern wurden 153 weitere Neuerkrankungen bestätigt; damit nun insgesamt 3.370 Fälle in Hamburg. In Anlehnung an Berechnung des @rki_de haben davon 1.900 die Erkrankung bereits überstanden. Mehr Infos zur aktuellen Lage: https://t.co/THEhZmM1gz pic.twitter.com/QBa7ZVAM8E — Hamburger Senat (@Senat_Hamburg) April 8, 2020

Corona: Hamburgs Unis setzen zum Semesterstart auf Digitalkonzepte

Hamburgs Hochschulen bereiten sich auf den digitalen Start des Sommersemesters vor. Vom 20. April an können die Studierenden in der Hansestadt online den Vorlesungen und Seminaren folgen. "Auch für die Hochschulen ist die Corona-Pandemie eine enorme Kraftanstrengung und Herausforderung", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Mittwoch: "Wir profitieren in Hamburg jetzt davon, dass wir uns zusammen mit den Hochschulen frühzeitig Gedanken gemacht haben, wie man Lehre digital denken und gestalten muss."

Die Vorbereitungen für das digitale SoSe laufen auf Hochtouren: Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, möglichst viele Lehrangebote für die Studierenden digital zur Verfügung zu stellen - als Mischung aus bewährten Tools und neuen Formaten: https://t.co/zOXqQMw2Va pic.twitter.com/QvNbRnNgk1 — Wissenschaftsbehörde (@hh_bwfg) April 8, 2020

Mit der Hamburg Open Online University (HOOU) verfüge die Hansestadt über eine digitale hochschulübergreifende Plattform, die sich mit ihren digitalen Lernangeboten sowohl an Studierende der beteiligten Hochschulen als auch an Interessierte außerhalb der Hochschullandschaft richtet. Die Lernangebote sind frei im Internet zugänglich und werden stetig ausgebaut. Katharina Fegebank: "Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, möglichst viele Lehrangebote für die Studierenden digital zur Verfügung zu stellen. Das wird nicht für alle Fächer zu hundert Prozent möglich sein. Aber da wo es geht, wollen wir alternative Angebote schaffen."

Corona in Hamburg: Neue Gastroinitiative von Sterneköchen

Die Sterneköche Karlheinz Hauser vom Süllberg und Holger Bodendorf vom Landhaus Stricker auf Sylt, haben gemeinsam mit Promiköchin Cornelia Poletto und Tarik Rose vom Restaurant Engel die Aktion #gotodinner ins Leben gerufen. Damit soll Soforthilfe für Gastronomen geleistet werden, die wegen der Coronakrise bis auf weiteres ihre Lokale schließen mussten. Weitere Mitstreiter sind PR-Profi Gunnar Henke und Unternehmer Christian Dunger, die gemeinsam auch das Magazin Opium herausgeben.

Setzten sich für Soforthilfe für Gastronomen in Coronazeiten ein: Karlheinz Hauser (v.l.), Cornelia Poletto und Christian Dunger.

Foto: Henke Relations

„Das ist eine Non-Profit-Initiative, die schnell und unbürokratisch den Gastronomen zugute kommt. Die Hamburger können ihr Lieblingslokal unterstützen und erhalten dabei noch einen Mehrwert“, sagt Henke. So funktioniert es: Auf der Internetseite www.gotodinner.de können Gutscheine für jeweils 85 Euro erworben werden. Diese haben allerdings einen Wert von 100 Euro und können nach der Coronakrise in dem ausgewählten Restaurant eingelöst werden. Und es gibt auch eine Art Ausfallversicherung, falls das ausgewählte Lokal die Krise nicht übersteht und schließen muss. Dann erhält der Gutscheinkäufer ein Wein- und Spirituosenpaket vom Champagner- und Weinlieferanten CWD im Wert von 85 Euro.

Es haben sich bereits zahlreiche namhafte Gastronomen #gotodinner angeschlossen. Auch Die Bank, das Apples im Park Hyatt Hotel, das east Restaurant, die Küchenfreunde, das Au Quai und das Fischereihafen Restaurant sind bei der Aktion dabei.

Coronavirus: Behörde meldet 153 neue Infizierte in Hamburg

Wie die Gesundheitsbehörde am Mittwoch mitteilte, verzeichnet Hamburg seit gestern 153 neue Corona-Fälle. Damit ist die Zahl der in Hamburg an Covid-19 Erkrankten auf 3370 angestiegen. Laut Behörde haben rund 1900 Patienten die Coronavirus-Erkrankung überstanden. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 252 Hamburger wegen des Coronavirus in Krankenhäusern, davon liegen 79 Personen auf Intensivstationen – das sind neun Patienten mehr als am Dienstag.

Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Hamburg 23 Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin konnte bereits bei 29 Personen die Covid-19 Infektion als todesursächlich festgestellt werden, teilte die Behörde am Mittwochmittag mit.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten

Schutzmasken und Desinfektionsmittel können helfen – aber umgekehrt auch zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

World Press Photo Awards: Ausstellung in Hamburg abgesagt

Die Ausstellung mit den Gewinner-Fotos des World Press Photo Awards wird wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant in Hamburg stattfinden. Das teilte der Verlag Gruner + Jahr mit, in dessen Verlagshaus die ausgezeichneten Bilder vom 8. bis 31. Mai gezeigt werden sollten.

Die Organisation World Press Photo veranstaltet alljährlich den weltweit größten Wettbewerb für Pressefotografie. Die ausgezeichneten Bilder wurden bislang in einer Wanderausstellung rund um die Welt gezeigt. Die Preisträger werden nach Angaben des Veranstalters am 16. April gekürt, ihre Aufnahmen sollen dann online präsentiert werden.

Corona: Günther erwartet nur wenige Lockerungen nach dem 19. April

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther rechnet nicht mit weitgehenden Lockerungen der Corona-Regeln nach den Osterferien ab 19. April. "Es ist gut möglich, dass es dann erst wenig Erleichterung gibt", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch der "Wirtschaftswoche". Die Ausnahmesituation werde das Leben über geraume Zeit bestimmen. "Zurzeit sind eher die Älteren getroffen, deren Gesundheit stark gefährdet ist." Sie blieben noch länger eingeschränkt.

"Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden hingegen die junge Generation noch stark beschäftigen", sagte Günther. Die Jüngeren müssten hohe Staatsschulden abbezahlen. Deshalb halte er auch nichts von der Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nach weniger Steuern: "Es ist nicht die Zeit, jetzt über Steuersenkungen zu reden."

Corona-Kontrollen: Tschentscher und Günther einigen sich

Coronakrise: Mathelehrer aus Niedersachsen beliebter YouTuber

Kai Schmidt ist Mathelehrer und Rektor einer Oberschule in Niedersachsen. Viele Kinder und Jugendlichen kennen ihn auch als „Lehrerschmidt“ – denn er ist mit seinem gleichnamigen YouTube-Kanal (mehr als 450.000 Abonnenten) beliebter Mathe-Erklärer und in Coronazeiten in vielen Homeschooling-Haushalten bundesweit präsent.

„Wir müssen Mathe so erklären, dass die Schülerinnen und Schüler die Inhalte verstehen und sollten dazu die Medien nutzen, die zum Alltag der Jugendlichen gehören", sagt Schmidt, der neuer Mathe-Botschafter der Stiftung Rechnen ist. Die Coronakrise gibt uns jetzt die Möglichkeit, in der digitalen Bereitstellung und Vermittlung von Inhalten ganz schnell voran zu gehen.“

Kai Schmidt alias YouTuber "Lehrer Schmidt" ist neuer Mathe-Botschafter der Stiftung Rechnen.

Foto: Stiftung Rechnen/Christian Mitrach

Mit mehr als 1300 Videos vermittelt er die gesamte Schulmathematik von Klasse 1 bis Klasse 10. Zu jedem Thema gibt es ein entsprechendes Lernvideo. Ergänzt werden diese durch Tutorials zu den Themengebieten Physik und Allgemeinwissen. Die Videos sind übrigens nicht nur bei Schülern beliebt – sie werden auch von Eltern und Lehrkräfte zunehmend genutzt.

Noch keine Entscheidung zu Schleswig-Holstein Musik Festival

Das Team des Schleswig-Holstein Musikfestivals will trotz der Corona-Krise seinen Optimismus für das Festival 2020 noch nicht aufgeben. Es gebe bislang keine Frist für eine Entscheidung, das Festival abzusagen oder den Spielplan zu modifizieren, sagte Festivalintendant Christian Kuhnt den „Lübecker Nachrichten“. Der Kartenvorverkauf laufe derzeit allerdings schleppend, da die Konzertbesucher verunsichert seien, sagte er.

Das Festival sei aber wirtschaftlich nicht gefährdet, auch wenn es die Auswirkungen mit Sicherheit spüren werde, sagte Kuhnt dem Blatt. Nach den ursprünglichen Planungen soll das Schleswig-Holstein Musikfestival vom 4. Juli bis zum 30. August stattfinden.

Corona: Elbphilharmonie-Hilfsfonds für Musiker gegründet

Auf Initiative der drei größten Veranstalter von Konzerten in der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle wurde am Mittwoch in Hamburg der "Elbphilharmonie Hilfsfonds" gegründet. Ziel ist, durch die Corona-Krise in Not geratene Musiker und Künstler zu unterstützen. "Der Fonds verdankt seine Mittel all jenen Kunden, die schriftlich auf die Erstattung des Kaufpreises für von ihnen erworbene Einzeltickets für Veranstaltungen der Gründungspartner in Elbphilharmonie und/oder Laeiszhalle während des Corona-bedingten Schließzeitraums verzichtet haben", heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Unterstützer des Fonds sind die HamburgMusik gGmbH, der NDR und die Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette. Weitere Veranstalter sind eingeladen, sich an der Initiative zu beteiligen. "Zielgruppe sind allein selbstständige, freiberufliche Musiker, Musikpädagogen und Bühnenkünstler aller Nationalitäten, die in dem vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg in ihrer Allgemeinverfügung vom 12. März 2020 definierten Zeitraum (derzeit bis 30. April 2020) an einem oder mehreren Auftritten in der Elbphilharmonie oder Laeiszhalle mitgewirkt hätten und ihrer Verpflichtung wegen der generellen Absage aller Konzerte nicht nachkommen konnten", heißt es.

Christoph Lieben-Seutter, Hausherr in Hamburgs Elbphilharmonie.

Foto: Roland Magunia

Der Antrag kann nur online auf der Website der Elbphilharmonie gestellt werden. Die höchste Fördersumme beträgt 2500 Euro, unabhängig von der Anzahl der abgesagten Konzerte. "Ich freue mich sehr, dass wir diesen Hilfsfonds so schnell und unbürokratisch gemeinsam auf den Weg gebracht haben", sagte Christoph Lieben-Seutter. "Es steht bereits ein niedriger sechsstelliger Betrag zur Verfügung, mit dem wir sofort loslegen können."

Coronavirus – die Bilder zur Krise:

Mit Sicherheitsabstand: Menschen sitzen und liegen am Hamburger Elbstrand in Övelgönne. Bei schönem Wetter hielt es am Montag viele Menschen nicht zu Hause. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Mit und ohne Corona: Am Karfreitag war der Fischereihafen von Niendorf (Ostsee) noch voller Menschen (r.), am vergangenen Sonnabend menschenleer. Foto: Markus Scholz / dpa

Ungenutzte Strandkörbe stehen am Nordseestrand in St. Peter-Ording. Während normalerweise zu dieser Zeit Feriengäste den Strand bevölkern, ist wegen der Einschränkungen durch das Coronvirus nur Einheimischen der Besuch des Strandes erlaubt. Foto: Carsten Rehder / dpa

Auf der Autobahn 23 herrschte Richtung Nordsee herrschte am Wochenende gähneende Leere. Nur Einheimischen und Berufstätigen der Besuch der Küstenorte gestattet. Foto: Carsten Rehder / dpa

Benita und Immanuel Grosser zu Beginn einer Yogastunde, die sie per Smartphone live im Internet streamen. Das Yoga-Zentrum "Y8" in Hamburg-Eimsbüttel, ein gemeinnütziger Verein und Kunstraum, überträgt täglich mehrere Kurse per Livestream. Foto: Christian Charisius / dpa



Beim HSV wird seit Montag nach fast vier Wochen Zwangspause wieder trainiert. Die Spieler gehen im empfohlenen Abstand voneinander auf den Platz, Zuschauer sind nicht zugelassen. Foto: Ulrich Perrey / dpa

In der verwaisten Kieler Sparkassen-Arena, wo sonst der THW Kiel regelmäßig vor 10.000 Zuschauern Handball spielt, scheinen sogar die Stuhlstapel auf Sicherheitsabstand zueinander platziert worden zu sein. Foto: Martin Rose / Getty Images

Polizisten überwachen am Sonabend die Coronavorschriften am Hamburger Elbstrand. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil streift sich vor der Besichtigung der Zender-Textilfabrik in Osnabrück eine Gesichtsmaske über, die dort hergestellt wird. Foto: Friso Gentsch / AFP

Entlang der Hamburger Außenalster wurde für die Fußgänger ein Richtungsverkehr eingerichtet und ein Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben. Foto: via www.imago-images.de / imago images/Nikita



Trotz des schönen Wetters blieb die Kieler Innenstadt am ersten Aprilwochenende weitgehend menschenleer. Foto: Guenter Nowack / imago images/penofoto

Seit im nicht systemrelevanten Einzelhandel der Ladenverkauf zur Eindämmung des Corona-Virus untersagt wurde, liefert der Lübecker Buchhändler Finn-Uwe Belling bestellte Literatur direkt zu den Kunden ans Haus. Foto: Markus Scholz / dpa

Geff Harrison singt jeden Nachmittag auf seinem Balkon in der Gustav-Falke-Straße in Eimsbüttel. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Vor einem Eiswagen im Stadtpark hat sich am Sonntag eine Schlange gebildet. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona macht's möglich: Diese Paddler haben trotz herrlichsten Wetters die Außenalster am Sonntagmittag weitgehend für sich. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Hamburgs erstes Drive-in-Testzentrum hat am Montag in Bergedorf offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Foto: Christina Rückert

Zahlreiche Spaziergänger gehen am Sonntag am Elbstrand spazieren. Foto: Georg Wendt / Georg Wendt/dpa

Polizeikontrolle in Schleswig-Holstein: Hunderte Hamburger wurden am Wochenende an den Landesgrenzen abgewiesen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Hamburg: Eine berittene Polizistin kontrolliert die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Foto: dpa

Bei bestem Frühlingswetter war am Sonntag, den 5. April, einiges los am Falkensteiner Ufer. Aber (fast) alle halten sich an die Abstandsregel. Foto: Franziska Coesfeld



Handelskammer: Wahl zum Präsidium mit Holger Stanislawski und einem Mann mit Maske. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Restaurant-Inhaber Florian Ridder (l.) übergibt seine Gerichte im Karoviertel in Hamburg per Ramen-Rutsche an die Kunden. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Abstand, bitte! Das gewählte Handelskammer-Präsidium (v. l. n. r.): Niels Pirck, Martina Warning, Wilhelm van der Schalk, Astrid Nissen-Schmidt, Bettina Hees , der neue Präses Norbert Aust sowie Wilfried Bauer. Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Sevices

Isemarkt: „Bitte rechts anstellen! Bitte Abstand halten! Gerne Kartenzahlung!“ Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Impressionen aus Hamburg: Die Elbphilharmonie vom Hafen aus gesehen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Der Aussichtspunkt am Alten Elbtunnel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsame Passanten an den Landungsbrücken. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

„Udo’s Imbiss“ in Wilhelmsburg – natürlich auch geschlossen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Die geschlossene Krypta im Michel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsamer Radler auf der Alten Elbbrücke. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Schild im geschlossenen Rathaus. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Abgesperrte Trimm-dich-Station an der Außenmühle in Harburg. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Stephan Garbe (l), Geschäftsführer der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", Rafael Viera (M), Destillateur, und der Pharmazeut Lasse Gnekow von der Adler Apotheke prüfen den Alkoholgehalt beim Mischen eines Desinfektionsmittels. Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur hat mit Hilfe der Adler Apotheke ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im großen Festsaal des Rathauses in Corona Zeiten. Foto: Andreas Laible

Das Hallenbad auf St. Pauli ist ab Mittwoch für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Landung einer französischen Militärmaschine am Flughafen Hamburg: Helfer in Schutzkleidung brachten die Patienten zu Krankenwagen. Foto: Michael Arning

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz

Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Auch am Elbstrand von Övelgönne überprüft die Polizei regelmäßig das Einhalten des Kontaktverbots. Foto: Imago/Nikita



Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei einer Telefonaktion des Abendblatts zur Coronakrise Foto: Andreas Laible / HA

Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa

Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa



Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa



Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa

Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa

Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Coronakrise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa

Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor

Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia



Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: HA/Jörg Riefenstahl



Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa

Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia



Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa

Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa



Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News



Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa



Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA



Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa



Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor



Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa

Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa



Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: Bodo Marks / dpa

An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch … Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. Die Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa



Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa



Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: dpa



Bausparkasse erwartet rückläufiges Immobilien-Angebot durch Corona

Wegen der Coronakrise könnten in Hamburg und Schleswig-Holstein vorübergehend weniger Wohnungen und Häuser auf den Markt kommen. „Welchen Einfluss die Covid-19-Pandemie auf die Entwicklung der Immobilienpreise nehmen wird, ist derzeit schwer vorhersehbar“, teilte Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg, am Mittwoch mit. Erste Marktanalysen hätten deutliche Angebotsrückgänge von gut 15 bis 25 Prozent auf den Bestandsmärkten im Norden ergeben. Solange der Wohnungsmarkt als Folge der Pandemie stagniert, werde sich an den Preisen kaum etwas verändern.

Für die zukünftige Preisentwicklung werden aus Sicht des LBS-Chefs die Dauer der Corona-Krise und die wirtschaftlichen Auswirkungen wichtige Faktoren sein. Trotzdem bleibe Hamburg für viele Menschen ein attraktiver Ort zum Arbeiten und Wohnen. Das Angebot – gerade im preiswerteren Bereich – werde die Nachfrage in Hamburg weiterhin nicht decken.

Coronakrise: Forderung nach Verschiebung der Sommerferien

In Mecklenburg-Vorpommern forderte der Tourismusverband wegen der Coronakrise bereits das Verschieben aller Sommerferientermine auf August und September. Zu diesem Zeitpunkt sei anzunehmen, dass die meisten Räume für Ferien- und Freizeitgestaltung wieder freigegeben sind, sagte Geschäftsführer Tobias Woitendorf. Dann könnten sich auch die Bundesländer, deren Ferienbeginn beispielsweise schon im Juni liegen, von der Flaute der ersten Monate des Jahres 2020 erholen.

Coronavirus-Pandemie: 70 Hamburger auf der Intensivstation

Corona trifft Tourismusbranche an Nord- und Ostsee vor Ostern brutal

Leere Strände an Nord- und Ostsee, geschlossene Restaurants und Urlaubsunterkünfte an beiden Meeren. Die Coronakrise trifft den Tourismus in Schleswig-Holstein vor der wichtigen Osterzeit brutal. Mindestens bis 19. April dürfen Touristen nicht in das nördlichste Bundesland kommen. Viele Betriebe bangen deshalb um ihre Existenz. Mit ihrem Tourismus-Stopp will die Kieler Landesregierung die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verlangsamen.

„Seit drei Wochen haben wir keine Einnahmen mehr“, sagt Jochen Rother aus St. Peter-Ording. Er betreibt an der Nordsee das Restaurant „Olsdorfer Krug“. „Mit den Veranstaltungen, die bei uns abgesagt wurden, ist das jetzt ein Umsatzminus gegenüber letztem Jahr von 60.000 Euro.“ Die „Heimathafen Hotels“ mit Häusern in St. Peter-Ording, Heiligenhafen, Büsum und dem niedersächsischen Wilhelmshaven haben 350 von 370 Mitarbeitern in Kurzarbeit geschickt. „Um die Hotels über Wasser zu halten, haben wir Kredite in Höhe von fünf Millionen Euro bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein und der KfW beantragt“, sagt Unternehmenssprecherin Anja Schäfer.

Nach dem “Restart” hofft Minister Buchholz auf einen Tourismus-Inlands-Boom im echten Norden https://t.co/OSPF3x3pDQ pic.twitter.com/qoUAUrm9lz — WiMi.SH (@Wirtschaftsland) April 8, 2020

Auch auf der Ostseeinsel Fehmarn ist die Stimmung gedrückt. „Das touristische Leben auf Fehmarn ist komplett auf Null heruntergefahren“, sagt Fehmarns Tourismusdirektor Oliver Behncke. Die Umsatzeinbußen für die gesamte Tourismuswirtschaft der Insel seit dem 16. März beziffert er auf 25 bis 30 Millionen Euro. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hofft auf einen schnellen Neustart des Tourismus nach Überwindung der Corona-Krise. "Ich glaube, dass wir für die nächsten Jahre vielleicht sogar einen Boom des Inlands-Tourismus und damit auch einen Boom bei uns im Land Schleswig-Holstein erleben können", sagte der FDP-Politiker.

Jetzt 1830 Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein – 28 Tote

Die Zahl der in Schleswig-Holstein gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf 1830 gestiegen. Wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte, waren das bis Dienstagabend 95 Fälle mehr als nach der Meldung vom Vortag. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung von 24 auf 28. Derzeit werden 153 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, ein Plus von 2 zum Vortag.

Ostern in Corona-Zeiten: Wechselhaftes Wetter Norden

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich auf ein mildes, aber wechselhaftes Osterwochenende freuen. Die Corona-Auflagen und Kontaktverbote gelten nach wie vor – Ausflüge mit mehreren Freunden oder in größeren Gruppen sind somit weiterhin untersagt. Der Gründonnerstag wird zunächst eher durchwachsen und unbeständig, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte.

Die Sonne und ein paar Schauer wechseln sich ab und die Temperaturen sinken auf höchstens 14 Grad in Schleswig-Holstein und 11 bis 12 Grad an den Küsten. In der Nacht zum Freitag sei zudem mit leichtem Frost zu rechnen. In Hamburg kann es auch zu Bodenfrost kommen.

Am Karfreitag wird es zwar zeitweise Wolken am Himmel geben, aber trocken bleiben. Die Temperaturen in Schleswig-Holstein fallen auf rund 12 Grad. Die Nacht zum Sonnabend wird mit Temperaturen um den Gefrierpunkt wieder sehr frisch. Am Sonnabend steigen die Temperaturen jedoch wieder auf 15 bis16 Grad in Schleswig-Holstein und bis zu 18 Grad in Hamburg. Dabei bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Erst am Sonntag könnten bei bis zu 19 Grad auf dem Festland und bis zu 14 Grad an den Küsten leichte Schauer auftreten. Am Montag rückt dann ein Wetterwechsel näher – und Regen wird immer wahrscheinlicher.

Coronakrise: Roboter unterstützt Supermarkt

Ein Supermarkt in Ahrensburg setzt seit dieser Woche einen Roboter für den Coronaschutz und zur Aufklärung seiner Kunden ein. Der kleine Roboter Pepper von der Firma Entrance Robotics bietet Kunden im Kassenbereich des Edeka-Marktes Höfling Informationen zum Thema Coronavirus an. Dem Marktleiter Christian Höfling war es nach eigenen Angaben besonders wichtig, seine Mitarbeiter langfristig, auch nach der Coronakrise durch digitalen Service zu entlasten und seinen Kundenservice als digitaler Vorreiter zu optimieren.

Der kleine Roboter Pepper bietet Kunden im Kassenbereich des Edeka-Marktes in Ahrensburg Informationen zum Thema Coronavirus an. Marktleiter Höfling: „Wir wollen digitaler Vorreiter im Einzelhandel in Hamburg sein.

Foto: Edeka Höfling

Pepper entlaste das Supermarktpersonal durch einen geordneteren Ablauf im Kassenbereich und entspanntere Kunden, da die Begegnung mit Pepper positive Faszination und Interesse wecke. „Pepper ist der sichere, digitale Kundenbegleiter im Einzelhandel in Zeiten der Corona-Krise“, so Florian Scharf, Sales Manager bei Entrance Robotics. „Wir alle erleben als Gesellschaft aktuell eine Ausnahmesituation. Innovative digitale Lösungen tragen direkt dazu bei, Risikogruppen besser zu schützen.“

Die Kommunikation mit Pepper erfolge intuitiv und unproblematisch, da er mit klarer, deutlicher Sprache vorbeigehende Kunden direkt ins Gespräch verwickele. Edeka-Marktleiter Höfling: „Wir wollen digitaler Vorreiter im Einzelhandel in Hamburg sein. Die Coronakrise hat uns gezeigt, dass wir vermehrt digitalen Service etablieren müssen.“

Corona in Hamburg: Schon 88 Millionen Euro Soforthilfe ausgezahlt

Gute Nachrichten in der Coronakrise: Das Sofortprogramm für Selbstständige und kleinere Unternehmen in Hamburg wird offensichtlich stark nachgefragt und zügig abgearbeitet. Hamburg hat bis Dienstagabend bereits 87,7 Millionen Euro Corona-Soforthilfe ausgezahlt, bis Donnerstag sollen es 233 Millionen Euro sein, wie Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel am Mittwochmorgen via Twitter mitteilte. Damit wären dann 23.677 Anträge abgearbeitet.

Eingegangen sind bisher 35.480 Anträge, 57.041 Antragsteller wurden registriert. "Weiter so! Missbrauchsgefahren haben wir im Blick", schreibt Dressel in seinem Twitter-Post.

#CoronaSoforthilfeHH: Bis gestern Abend 87,7 Mio. € ausgezahlt, bis Donnerstag sollen 233 Mio. € ausgezahlt sein (23.677 Anträge), 35.480 Anträge sind eingegangen, 57.041 Antragsteller registriert. Weiter so👍! Missbrauchsgefahren haben wir im Blick☝️! https://t.co/QOpyLo6Svc — Andreas Dressel (@ADressel) April 8, 2020

Die Hamburger Corona-Soforthilfe (HCS) für Unternehmer:

Solo-Selbständige: 2500 € (Hamburg), 9000 € (Bund), 11.500 € (Gesamt)

1–5 Mitarbeiter: 5000 € (HH), 9000 € (Bund), 14.000 € (Gesamt)

6–10 Mitarbeiter: 5000 € (HH),15.000 € (Bund), 20.000 € (Gesamt)

11–50 Mitarbeiter: 25.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

51–250 Mitarbeiter: 30.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

21 Bußgelder nach verbotener Demonstration in Hamburg verhängt

Nach einer Demonstration für Geflüchtete sind wegen des Versammlungsverbots im Zuge der Corona-Pandemie in Hamburg 21 Bußgelder verhängt worden. Die Höhe der Strafzahlungen liegt bei jeweils 150 Euro, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. „Der Tatbestand ist laut Bußgeldkatalog die Teilnahme an einer verbotenen Demonstration.“ Der Protest am Dienstag sollte auf die Situation Geflüchteter in den griechischen Lagern aufmerksam machen. Nach Polizeiangaben fuhren etwa 150 bis 200 Menschen mit Fahrrädern und Spruchbändern durch St. Pauli.

Coronavirus: Taxi-Branche stattet Autos mit Trennwänden aus

Zum Schutz für Taxifahrer und ihre Fahrgäste werden immer mehr Taxis in Hamburg mit Trennwänden zwischen Fahrerbereich und Rückbank ausgestattet. Hansa-Funktaxi habe bereits 100 durchsichtige Trennwände in die Fahrzeuge installieren lassen, sagte ein Sprecher des Branchenprimus. „Und täglich werden es mehr.“

Dass die Coronakrise ihre Spuren in der Branche hinterlässt, zeigt der Rückgang an betriebenen Fahrzeugen. Von rund 3140 Taxis in der Hansestadt ruht dem Vernehmen nach bereits für mehr als ein Drittel (1098) die Betriebserlaubnis. Weil kaum noch Geschäftsleute und Touristen in der Stadt sind und keine Veranstaltungen stattfinden, sind der Branche die Umsätze weggebrochen.

Zum weiteren Schutz im Beförderungsgewerbe seien auch Desinfektionsmittel im großen Stil eingekauft worden, um die Fahrer zu versorgen, sagte der Sprecher von Hansa-Funktaxi. Diese hätten sich die Mittel wegen der Versorgungsengpässe kaum selbst besorgen können. Damit sollen vor allem Türgriffe und Polster gereinigt werden. Außerdem können Fahrgäste bei ihrer Bestellung künftig um ein Taxi mit Trennwand bitten.

Drei Bewohner aus Wentorfer Altenheim gestorben

Drei Bewohner eines Altenheims in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind in Folge einer Corona-Infektion gestorben. Wie die Kreispressestelle am mitteilte, befanden sich die drei seit vergangener Woche im Krankenhaus. In der betroffenen Einrichtung werden Patienten aller Pflegestufen behandelt. Kreissprecher Tobias Frohnert sagte: „Da wir es hier mit einer Hochrisikogruppe zu tun haben, war so etwas zu erwarten – auch wenn wir bis zuletzt etwas anderes gehofft haben.“

In Schleswig-Holstein sind vor allem Pflegeeinrichtungen in den Kreisen Pinneberg und Herzogtum Lauenburg vom neuartigen Coronavirus betroffen. Zurzeit ermitteln die Gesundheitsbehörden, wie das Virus in die Einrichtungen gelangen konnte. „Eine mögliche Erklärung wäre, dass beide genannten Kreise an Hamburg grenzen, das aufgrund der Schneeferien viele Reiserückkehrer hatte, die zum Teil auch in den angrenzenden Kreisen wohnen“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Coronakrise: Tschentscher startet eigenen Podcast

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Dienstag einen eigenen Podcast mit dem Titel "Aus erster Hand" gestartet. Darin wird er regelmäßig Fragen rund um die Coronakrise beantworten. Das twitterte der Senat.

Infos aus erster Hand: In seinem neuen Podcast beantwortet Bürgermeister @TschenPe Fragen rund um #CoronaHH. Das Thema der ersten Folge: Der Hamburger Schutzschirm. Zu Gast ist die Hamburger Friseurmeisterin Dominique Bihmane. Zum Podcast: https://t.co/GEq9Q3BOue pic.twitter.com/qaesxg1MEb — Hamburger Senat (@Senat_Hamburg) April 7, 2020

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog vom Dienstag