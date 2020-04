Fahrzeugkontrolle: Zoll findet mehr als fünf Kilo Marihuana

Lübeck. Das Amtsgericht Lübeck hat gegen einen Mann aus Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Rauschgifthandels erlassen. In seinem Auto waren bei einer Kontrolle des Zolls auf dem Rasthof Buddikate an der Autobahn 1 mehr als fünf Kilogramm Marihuana gefunden worden, teilte das Hauptzollamt Hamburg am Montag mit. In der Wohnung des Mannes wurden außerdem eine geringe Menge Marihuana, ein Schlagring und pyrotechnische Gegenstände gefunden. Der Haftbefehl sei wegen Fluchtgefahr erlassen, aber unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden, sagte ein Sprecher des Zolls. Die Kontrolle auf dem Rasthof fand den Angaben zufolge bereits am 14. März statt. Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck dauern an.