3088 Covid-19-Kranke in Hamburg: 18 Tote

Hamburg. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger ist seit Sonntag um 69 auf 3088 gestiegen. Zudem sind drei weitere Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben, wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte. Die Zahl der Toten in Hamburg hat sich damit nach Zählung der Gesundheitsbehörde auf 18 erhöht.

Insgesamt befinden sich nun nach Angaben der Gesundheitsbehörde 220 Covid-19-Kranke in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung. Auf einer Intensivstation liegen demnach 65 Corona-Patienten. Am Vortag waren 210 Covid-19-Kranke in einer Klinik, 54 auf einer Intensivstation.

In Anlehnung an die Berechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) schätzt die Gesundheitsbehörde die Zahl derjenigen, die die Covid-19-Erkrankung bereits überstanden haben, auf etwa 1640. Am Tag zuvor seien es unter den ursprünglich positiv Getesteten etwa 1500 gewesen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Hamburg bereits 19 Personen mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Da aber nach Einschätzung des Instituts für Rechtsmedizin in Hamburg nur bei 18 dieser Personen die Infektion auch Todesursache war, stützt sich die Stadt auf diese Zahl.