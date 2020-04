Hamburg. Nach der "Elphi" ein Stadtteil mit viel Grün: Die Elbphilharmonie-Architekten Herzog & de Meuron haben zusammen mit Vogt Landschaftsarchitekten (Zürich) beim Zuschlag für die Neuplanung des Hamburger Stadtteils Grasbrook die Jury mit einem zentralen, großzügigen Park überzeugt. Ein "Volkspark Veddelhöft" sei ein intelligenter Vorschlag, sagte der Jury-Vorsitzende Matthias Sauerbruch in einem Video. Das habe keine andere der eingereichten Arbeiten bieten können.

Der Park als zentrale Anlaufstelle kann nach Auffassung der Jury als erstes angelegt werden und steht damit schon in einer frühen Phase der Quartiersentwicklung zur Verfügung. Mit dem ersten Hochbau könne 2023 begonnen werden. Hierbei dürfte das neue Deutsche Hafenmuseum mit der Viermastbark "Peking" den Anfang machen. Die weitere Entwicklung des Stadtteils wird nach Einschätzung der Planer 10 bis 15 Jahre benötigen. Bislang ist der Grasbrook Hafengebiet mit überwiegend leeren Lagerhallen, denkmalgeschützten Gebäuden sowie kaum genutzten Hafenbecken.

Eine an den Park nach Süden hin angrenzende "Überseemeile" soll von einem neuen, 9,20 Meter hohen Dach - statt des vorhandenen maroden Industriedachs - überspannt werden. Aufgrund der Länge von mindestens 400 Metern, Baukosten von bis zu 90 Millionen Euro und dem öffentlichen Charakter könnte die Stadt als Bauherr infrage kommen, erläuterte der Chef der Hafencity Hamburg GmbH Jürgen Bruns-Berentelg. Allerdings werde nach Nutzungen wie Gastronomie und Veranstaltungen gesucht, um eine wirtschaftliche Tragfähigkeit der Anlage sicherzustellen.

Insgesamt sollen im Stadtteil Grasbrook am Südufer der Norderelbe 3000 Wohnungen in Miete und Eigentum (ein Drittel gefördert) und 16 000 Arbeitsplätze entstehen. Mit Brücken soll der benachbarte Stadtteil Veddel angebunden werden. Eine Schule nebst Sportgelände ist ebenfalls vorgesehen. Auch die U-Bahn-Linie 4 soll dorthin verlängert werden.

Als nächstes wird eine detaillierte Funktions- und Bebauungsplanung, die Vergabe der Grundstücke und die weitere architektonische Planung der Gebäude erfolgen. Die Grundstücke sollen nach Erbbaurecht vermarktet werden, machte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) deutlich. In Krisen-Zeiten habe sich dieses Niedrigzins-Angebot bewährt.

Bei manchen Wohnhäusern wolle man auf Vorschlag der Architekten mit Holzbau experimentieren, erläuterte der Jury-Vorsitzende. Bei der Bebauung direkt an der Norderelbe sind neun- bis zehngeschossige und vereinzelt vierzehngeschossige Bauten vorgesehen - eine "markante Bebauungskante" und Silhouette, so Sauerbruch. Die Gewerbegebäude am Saalehafen sollen weiterhin in Backsteinoptik gefasst werden. Mehrere Hochhäuser im Entwurf nahe der U-Bahn-Station, die über ein Elbe-Becken führt, sind für Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing noch nicht in Stein gemeißelt. Ob sie überhaupt so hoch würden, "das gucken wir uns noch an."