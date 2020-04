Dieter Hecking: Innehalten und über das Leben nachdenken

Hamburg. Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV kann trotz aller Probleme durch die Corona-Pandemie der gegenwärtigen Ruhephase in der Gellschaft auch Positives abgewinnen. "Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass alles mal entschleunigt worden ist", sagte Hecking am Freitag in einem HSV-Podcast. "Vielleicht werden alle jetzt wieder ein bisschen auf den Boden zurückgeholt."

Man solle sich fragen, ob es "vielleicht mal wichtig sei, dass man innehält und einfach mal über sich und das Leben nachdenkt", meinte der 55 Jahre alte Coach und fragte, ob die Forderungen der modernen Gesellschaft nach "noch schneller, immer mehr, immer leistungsorientierter, immer mehr Erfolgsdruck - ob das vielleicht nur der halbe Sinn des Lebens ist".

Hecking, der in Bad Nenndorf bei Hannover wohnt, genieße jetzt "regelmäßige Essenszeiten", sagte er, in denen die Familie gemeinsam am Tisch in Ruhe reden kann. Dabei handele es sich um Dinge, "die lange, lange Zeit nicht mehr gelebt worden sind bei uns in der Familie, weil wir alle immer unterwegs sind und versuchen, in der Tretmühle Arbeitswelt unseren Platz zu rechtfertigen".

Nach den Corona-Zeiten befürchtet der erfahrene Coach, dass "alles wieder übertrieben nachgeholt werden möchte, was man gerade hat liegen lassen. Das ist auch die große Kunst, trotzdem aus dieser Phase ein bisschen was mitzunehmen für den normalen Wahnsinn, der irgendwann wieder losgehen wird", sagte Hecking.