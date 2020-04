Anglerhütte in Hamburg-Bergedorf abgebrannt

Hamburg. Eine Anglerhütte ist in Hamburg-Bergedorf in Flammen aufgegangen und niedergebrannt. Verletzt wurde in der Nacht zum Freitag niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Für die Feuerwehr sei der Einsatz schwierig gewesen, da das Häuschen in einem schwer zugänglichen Wald gelegen habe. Rund 500 Meter Schlauch seien verlegt und ein Bauzaun aufgebrochen worden. Das Feuer sei gelöscht, die Hütte aber nicht gerettet worden.