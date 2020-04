Appell der Umweltbehörde: Rücksicht in Natur nehmen

Hamburg. Beim Spaziergang am Elbstrand, der Jogging-Runde durch Parks oder der Radtour im Grünen: Die Hamburger Bürger sollten angesichts der Corona-Pandemie im Freien weiterhin Rücksicht nehmen und den Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander einhalten. Zwar freue sich die Umweltbehörde über den Ansturm auf das Grün, appelliere aber gleichzeitig an alle, sich rücksichtsvoll und achtsam gegenüber der Natur und anderen Menschen zu verhalten, teilte sie am Donnerstag mit.

In Hamburg gibt es knapp 450 Parks und 35 Naturschutzgebiete, in etlichen herrscht seit der Kontaktsperre Hochbetrieb. "Wir nehmen einen nie da gewesenen Besucherandrang in manchen Naturschutzgebieten wahr", teilte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) mit. Zwar seien die Grünanlagen in diesen außergewöhnlichen Zeiten ein unschätzbarer Vorteil und ideale Orte des Ausgleichs. Dort lebten aber auch seltene Arten in teilweise sensiblen Ökosystemen. Er hoffe, dass die Bürger die Natur genössen - und wertschätzten. Vor allem in der Vogelbrutzeit und wegen des großen Besucherandrangs sollten die Wege nicht verlassen und die Abstandsregeln eingehalten werden. In Hamburg steht fast zehn Prozent der Landesfläche unter Naturschutz.