Büro der Grünen beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Das Büro des Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ist mit Graffiti an Fassade, Fenstern und Eingangstüre beschmiert worden. Das teilte die Hamburger Polizei am Mittwoch mit. Laut Mitteilung sprühten Unbekannte am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr einen etwa sechs Meter langen schwarzen Graffitischriftzug an die Mauern des Partei-Büros in der Methfesselstraße. Die Polizei geht aufgrund des Inhalts des Schriftzuges von einer politisch motivierten Straftat aus und sucht Zeugen. Sachbeschädigungen dieser Art können nach Angaben einer Polizeisprecherin mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.