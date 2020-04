Bundeswehr: Tornados nach Irak-Einsatz zurück in Deutschland

Büchel/Berlin. Vier deutsche Tornado-Aufklärungsjets sind nach dem Ende ihres Einsatzes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurück in Deutschland. Die Maschinen landeten am Mittwochabend auf dem Luftwaffenstützpunkt Jagel in Schleswig-Holstein sowie auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz, wie die Luftwaffe mitteilte. Die deutschen Tornados haben insgesamt fast 2500 Einsatzflüge über dem Irak und Syrien geleistet. Die Bundesregierung zog die Kampfflugzeuge auf Drängen der SPD hin ab. Pläne, wonach die italienische Luftwaffe die Aufgabe in dem Anti-IS-Bündnis übernehmen könnte, sind noch nicht umgesetzt.