Hamburg. Zur Eindämmung der Coronakrise hat die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwochabend den Weg freigemacht für insgesamt 1,5 Milliarden Euro neue Schulden in den Jahren 2020 und 2021. Dazu stimmten die Abgeordneten einer vorübergehenden Aufhebung der Schuldenbremse wegen einer "außergewöhnlichen Notsituation" zu.

Sie stellten fest, dass die Pandemie eine Naturkatastrophe und die Beeinträchtigung der Wirtschaftsabläufe aufgrund der Krise eine außergewöhnliche Notsituation darstellen, die sich der Kontrolle Hamburgs entziehen und deren Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Dem Beschluss zufolge sollen die Schulden beginnend 2025 innerhalb von 20 Jahren getilgt werden.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 132,4 in Deutschland die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 87,4.

Hamburg Hbf spürt Corona-Auswirkungen

Den Hamburger Hauptbahnhof passieren seit den coronabedingt bundesweit erlassenen Kontaktbeschränkungen erheblich weniger Fahrgäste. "Deutlich, deutlich weniger Menschen. Es ist für mich ein sehr ungewohntes Bild, wenn ich hier tagsüber durch den Bahnhof gehe“, sagt der Leiter des Bahnhofsmangement Hamburg der Deutschen Bahn (DB), Michael Dominidiato.

Schätzungen oder genaue Zahlen gebe es dazu aber noch nicht. Die Hamburger Station war vor Ausbruch des Coronavirus nach Bahn-Angaben der meistfrequentierte Bahnhof Deutschlands mit täglich rund 550.000 Fahrgästen.

Ein Sonnabend am Hamburger Hauptbahnhof: Wo sich sonst Züge und Fahrgäste drängen, herrscht derzeit zeitweise gespenstische Stille.

Foto: Imago/Ralph Peters

Außerdem verkehrten hier mehr als 800 Fern- und Nahverkehrszüge sowie 1200 S-Bahnen. 75 Prozent all dieser Züge führen derzeit, "wir haben ein stabiles Grundangebot“, sagte Dominidiato.

Durch die behördlich verfügten Ausgangsbeschränkungen sowie das Öffnungsverbot der Geschäfte ist auch die ansonsten sehr stark frequentierte Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof dieser Tage nahezu menschenleer.

Foto: Imago/Ralph Peters

Auch Ingo Neumann, Leiter des DB-Verkaufsgebiets Hamburg und zuständig für das DB-Reisezentrum im Hauptbahnhof, spricht von "deutlich weniger Kunden“. Auch er kann genaue Zahlen hierzu noch nicht nennen. Die meisten Kunden wollten Fahrkarten zurückgeben, Beratung zur Reiseplanung gebe es dieser Tage allerdings weniger.

Neue Plattform für Online-Shops um die Ecke

Selbstständige mit kleinen Geschäften und andere Dienstleister können in der Krise nur überleben, wenn Kundschaft Treue beweist – oder neue Käufer Umsatz bringen. Mit diesem Gedanken ist der kaufmännische Angestellte Florian Hofmann aus Bahrenfeld aktiv geworden. Gemeinsam mit Ehefrau Saskia gründete er die Internet-Plattform www.applaus-fuer-helden.de.

Firmen aus Hamburg haben die kostenlose Möglichkeit, auf ihr Angebot hinzuweisen. Ziel: Bevor anderswo online bestellt wird, sollte man lieber auf den Service in der Nachbarschaft zurückgreifen. Motto der beiden Mutmacher: Kauft und bestellt verstärkt bei den lokalen Betrieben.

"Wir möchten den Applaus auf jene Helden des Alltags richten, die um ihre Existenz fürchten müssen“, sagt Florian Hofmann. "In schwierigen Zeiten kann jeder Unterstützung gebrauchen.“

Die aufgeführten Betriebe seien praktisch ein Sammelsurium kleiner Kaufleute und mittelständischer Unternehmen. Wer möchte, kann sich auf einen "Online-Einkaufsbummel“ durch die Hansestadt begeben und ein bisschen stöbern.

Unmittelbar nach Start der gemeinnützigen Aktion sind rund 50 Firmen aus vielen Stadtteilen aufgeführt. Fast alle Tipps stammen von Kunden, die Händlern ihres Vertrauens Aufmerksamkeit schenken wollen. Die Liste umfasst zum Beispiel lokale Lieferdienste, Einzelhandelsgeschäfte, kleine Werkstätten oder Freizeitangebote.

Wer auf persönlich geführte Geschäfte in seiner Nähe hinweisen möchte, kann eine Mail an support@applaus-fuer-helden.com schicken. Benötigt werden Kurzbeschreibungen der Firmen sowie deren individuelles Angebot, eine passende Kategorie zur unkomplizierten Orientierung für Nutzer und die Möglichkeit, eine Homepage des Ladens zu verlinken. Sodann legt das Ehepaar Hofmann in seiner Freizeit los.

Soforthilfe-Anträge: Browsercache leeren!

Auch am zweiten Tag nach dem Start der Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) war die Nachfrage nach den staatlichen Zuschüssen für Selbstständige, kleinere Firmen, Kulturschaffende und gemeinnützige Organisationen ungebrochen hoch.

Hamburger Unternehmer können nun Anträge auf die Corona-Soforthilfe (HCS) stellen.

Foto: Imago/Peter Widmann

Am frühen Mittwochnachmittag hatten sich auf dem Portal der Investitions- und Förderbank etwa 42.000 Antragsteller für das Vergabeverfahren registriert, 19.000 Online-Anträge waren eingegangen. In Spitzenzeiten wurden 200.000 Aufrufe pro Stunde registriert.

Nach Angaben des Senats waren noch am späten Dienstag die ersten Soforthilfen auf den Weg gebracht worden war. Nach nicht einmal 48 Stunden seien mehr als 500.000 Euro bewilligt und knapp 100.000 Euro ausgezahlt (Bundes- und Landeshilfen) worden.

"Der Start dieser größten finanziellen Soforthilfe in der jüngeren Hamburger Geschichte ist ein Kraftakt“, sagten Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos), die mit Kultursenator Carsten Brosda (SPD) den Rettungsschirm verantworten.

Hamburg geht bei der Vergabe der Fördermittel einen Sonderweg und gewährt Bundes- und Landeshilfen über ein einziges gemeinsames digitales Antragsformular.

Die Hamburger Corona-Soforthilfe (HCS) für Unternehmer:

Solo-Selbständige: 2.500 € (Hamburg), 9.000 € (Bund), 11.500 € (Gesamt)

1–5 Mitarbeiter: 5.000 € (HH), 9.000 € (Bund), 14.000 € (Gesamt)

6–10 Mitarbeiter: 5.000 € (HH),15.000 € (Bund), 20.000 € (Gesamt)

11–50 Mitarbeiter: 25.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

51–250 Mitarbeiter: 30.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

Insgesamt rechnet der Senat mit etwa 100.000 Anträgen. Die Zuschüsse von bis zu 30.000 Euro, die Liquiditätsengpässe mindern sollen und nicht zurückgezahlt werden müssen, können noch bis Ende Mai beantragt werden.

Bislang laufe das System weitgehend problemlos, hieß es. Es habe nur kleinere Schwierigkeiten gegeben, hieß es aus der Wirtschaftsbehörde. Unter anderem sollten Antragsteller, die Probleme haben, das Formular abzusenden, ihren Browsercache leeren.

Corona-Schutzschirm: Schon 13.000 Anträge in Hamburg

Wegen Corona: Steigende Mieten für Logistikimmobilien?

Die Coronaepidemie erreicht den gewerblichen Immobilienmarkt. Die Neuvermietungen bei Büros gingen in Hamburg im ersten Quartal um 30 Prozent zurück, berichtet das Maklerbüro Grossmann & Berger. So erreichte der Flächenumsatz lediglich 95.000 Quadratmeter. Großvermietungen mit mehr als 10.000 Quadratmetern blieben aus. Die größte Anmietung war ein Mietvertrag über 5800 Quadratmeter der MSH Medical School Hamburg an der Kehrwiederspitze (HafenCity).

Grossmann & Berger erwartet, dass verzögerte Anmietungsentscheidungen die Marktdynamik erheblich verlangsamt und sich entsprechend negativ auf den Jahresflächenumsatz in Hamburg auswirken. 2019 waren 545.000 Quadratmeter Bürofläche vermietet worden. Die Makler hoffen bei Büros auf eine Belebung des Geschäfts zum Jahresende.

Nach einer Umfrage der Immobilien­berater Colliers unter Top-Entscheidern der Immobilienbranche sind gegenwärtig vor allem Logistikimmobilien gefragt. 44 Prozent der Befragten erwarten in diesem Segment steigende Mieten, vor allem Lebensmittel- und Pharmaunternehmen mieten Hallen verstärkt an.

Büromieten bleiben auf hohem Niveau. Die Durchschnittsmiete stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,3 Prozent auf 17,70 Euro (kalt). Für Spitzenbüros müssen 30 Euro je Quadratmeter bezahlt werden – plus 7,1 Prozent.

"Das Flächenangebot in Hamburg wird sich als Folge der Coronakrise spürbar erhöhen, auch weil mehr Flächen zur Untervermietung zur Verfügung stehen werden“, sagt Grossmann & Berger-Geschäftsführer Andreas Rehberg.

