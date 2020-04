Prüfungen für Medizinstudenten wie geplant

Kiel. Das 2. Staatsexamen des Medizinstudiums soll in Schleswig-Holstein trotz der Corona-Krise wie vorgesehen Mitte dieses Monats abgenommen werden. Das beschloss das Landeskabinett am Mittwoch auf Vorschlag des Gesundheitsministeriums. Das Landesamt für Soziale Dienste als Prüfungsamt werde Maßnahmen zum Infektionsschutz veranlassen. Von einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die eine Abweichung von der Ärztlichen Approbationsordnung erlaubt, mache Schleswig-Holstein keinen Gebrauch, teilte die Staatskanzlei mit.

"Mit der heutigen Entscheidung schaffen wir Klarheit für die Studierenden", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Sein Haus präzisierte auch einen Erlass über verschärfte Betretungsverbote für Kliniken sowie Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe. Damit wird der in besonderen Ausnahmefällen mögliche Besuch für jeweils ein Elternteil oder einen Erziehungsberechtigten für Kinder unter 14 Jahren sowie eine Person während der Geburt im Kreißsaal nicht zeitlich auf eine Stunde begrenzt wie in anderen Fällen. Jeweils ein Elternteil darf sein Kind also weiterhin länger sehen.