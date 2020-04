Französische Corona-Patienten werden im UKSH behandelt

Kiel/Lübeck. Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein werden die am Dienstagabend eingetroffenen sechs französischen Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Laut Klinikum müssen sie beatmet werden. Jeweils drei Patienten sind an den Standorten Kiel und Lübeck untergebracht, wie ein UKSH-Sprecher am Mittwoch mitteilte. Die Patienten stammen aus den elsässischen Städten Mühlhausen und Colmar. Die Region ist besonders stark vom neuartigen Coronavirus betroffen. Das UKSH folgt mit der Aufnahme einem Aufruf von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Ein französisches Militärflugzeug hatte die Patienten am Dienstag nach Hamburg gebracht. Von dort wurden sie ins UKSH gebracht.