Mann angeschossen: Tatverdächtige vor Haftrichter

Eckernförde. Die Kieler Staatsanwaltschaft will gegen zwei Tatverdächtige, die einen Mann in Eckernförde mit Schüssen lebensgefährlich verletzt haben sollen, Haftbefehle beantragen. Den beiden Männern werde versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Noch im Laufe des Tages sollten die Männer dem Haftrichter zugeführt werden, der über die Haftanträge entscheidet.

In Eckernförde war am Montagabend ein 33-Jähriger auf offener Straße angeschossen und zudem vermutlich noch mit einem Baseballschläger geschlagen worden. Das Opfer kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus nach Kiel. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Noch in der Tatnacht wurden die beiden 27 und 36 Jahre alten Tatverdächtigen im Großraum Lübeck festgenommen.

Das Verbrechen geschah am frühen Abend gegen 19.00 Uhr, also noch bei Tageslicht, auf offener Straße und vor vielen Zeugen. Zeugen berichteten von zwei maskierten Männern als Täter. Es seien mehrere Schüsse gefallen. Eine Kugel durchschlug nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Scheibe einer Wohnung und beschädigte ein Möbelstück. "Die Seniorin, die in der Wohnung lebt, hatte großes Glück, dass ihr nichts passiert ist", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.