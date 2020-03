Bislang 17 positiv Covid-19-Getestete in Pflegeheimen

Hamburg. In Hamburgs Pflegeeinrichtungen leben derzeit 17 positiv Covid-19 getestete Menschen. "Wir haben im Moment in Hamburger Pflegeeinrichtungen 17 positiv getestete Menschen", sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag in Hamburg. In einem Fall seien elf Bewohner einer Einrichtung betroffen. Die übrigen sechs Fälle beträfen sechs unterschiedliche Einrichtungen. Einen generellen Aufnahmestopp an Pflegeheimen versuche sie trotzdem unbedingt zu vermeiden, "weil ja viele pflegebedürftige Menschen auch aus Krankenhäusern wieder in Pflegeheime (...) verlegt werden müssen". Gäbe es einen Aufnahmestopp, würde dies dringend benötigte Kapazitäten in den Kliniken binden.