CDU, FDP, SPD fordern: Förderlücke schließen

Kiel. Die schleswig-holsteinischen Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie die oppositionelle SPD fordern Wirtschaftshilfen wegen der Corona-Krise auch für Unternehmen mit mehr als 10 und weniger als 100 Mitarbeitern. Hier bestehe - im Gegensatz zu Kleinunternehmen und Einzel-Selbstständigen - eine Förderlücke, hieß es am Dienstag in Kiel in Pressemitteilungen. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) sagte der Deutschen Presse-Agentur, sollten bisherige Fördermittel des Landes in Höhe von 100 Millionen Euro entsprechend umgeschichtet werden, bedürfe dies eines neuen Kabinettsbeschlusses. Der dritte Regierungspartner, die Grünen, haben, sich bisher öffentlich nicht geäußert.

Der Bund unterstützt kleine Firmen, Solo-Selbstständige, Freiberufler und Landwirte mit bis zu 50 Milliarden Euro. Das Land Schleswig-Holstein flankiert dies mit 100 Millionen Euro für Sonderfälle. Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten bekommen eine Einmalzahlung von 9000 Euro für drei Monate, Firmen mit bis zu zehn Beschäftigten 15 000 Euro.