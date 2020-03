Hamburg hat die meisten Studenten ohne Abitur

Gütersloh/Hamburg. In Hamburg gibt es die meisten Studierenden ohne Abitur. Das geht aus einer Berechnung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung hervor, die am Dienstag in Gütersloh veröffentlicht wurde. Danach studierten in der Hansestadt 5747 Menschen, ohne zuvor die allgemeine Hochschulreife erworben zu haben. Das sind 5,2 Prozent aller Studierenden in Hamburg. Bundesweit liegt der Prozentsatz bei 2,2 Prozent. Auch bei den Erstsemestern ohne Abitur hat Hamburg (5,8 Prozent) die Nase vorn, ebenso bei den Absolventen ohne Abitur (4 Prozent).

Möglich ist ein Studium ohne Abitur für Menschen, die sich im Beruf hoch qualifiziert haben, zum Beispiel durch einen Meistertitel im Handwerk. So ersetzt etwa die Note aus der Meister- oder Fachwirtprüfung die Abinote. Eine abgeschlossene Berufsausbildung und Berufserfahrung sind Voraussetzung.