Musikhochschule Lübeck eröffnet Semester mit Livestream

Lübeck. Mit einer Online-Semestereröffnung startet die Musikhochschule Lübeck am Mittwoch in das Sommersemester 2020. Neben Video-Grußbotschaften von Hochschulmitgliedern und Gästen werde es auch musikalische Darbietungen geben, teilte die Hochschule mit. Die Veranstaltung, mit der traditionell die Erstsemester begrüßt werden, wird den Angaben zufolge etwa eine Stunde dauern und kann von allen Interessierten per Livestream im Internet verfolgt werden.

Er sei überzeugt davon, dass die Hochschule trotz der Krise, die auch die Musikwelt hart treffe, in ein Semester mit lehrreichem und inspirierendem musikalischen Austausch starten könne, sagte Hochschulpräsident Rico Gubler. Um den Lehrbetrieb trotz der geltenden Beschränkungen aufrecht zu erhalten, hat die Musikhochschule ein virtuelles Lehrsystem mit Podcasts, Webinaren, Online-Unterricht sowie Trainingsformaten für Zuhause aufgebaut.

An der Universität zu Lübeck beginnt das Sommersemester nach Angaben eines Sprechers am 6. April ohne Präsenzveranstaltungen. Auch an der Technischen Hochschule Lübeck, an der das Semester bereits seit dem 16. März läuft, findet nach Angaben ihres Sprechers fast die gesamte Lehre online statt.