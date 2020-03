Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger auf 2290 gestiegen

Hamburg. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger ist seit Montag um lediglich 76 auf nun 2290 Fälle gestiegen. "Sie können sich sicher sein, dass ich mich dreimal versichert habe", sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag mit Blick auf den im Vergleich zu den Vortagen geringen Anstieg. Bislang lag dieser bei deutlich mehr als 100 neuen Covid-19-Kranken pro Tag.

Unter den Infizierten sind den Angaben zufolge 174 in stationärer Behandlung, 40 befinden sich auf einer Intensivstation. Prüfer-Storcks sprach von einer relativ stabilen Lage. Zwar sei die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Neuinfizierten im Vergleich zum Vortag um 20 gestiegen, die Zahl der Intensivpatienten sei jedoch gleich geblieben. Bislang sind in Hamburg sechs Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus gestorben.

Eine konkrete Zahl der Genesenen nannte Prüfer-Storcks nicht. Sie gehe davon aus, dass es unter den ursprünglich positiv Getesteten etwa 750 Menschen seien. Die Dunkelziffer sei jedoch wahrscheinlich ziemlich hoch. Eine gesonderte Auswertung gebe es nicht, sagte Prüfer-Storcks und Hinweis auf eine Einschätzung des Robert Koch-Instituts.