Sonne und Wolken wechseln sich im Norden ab

Hamburg. Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Dienstag startet sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad, wie der Deutschen Wetterdienste (DWD) am Dienstag mitteile. In der Nacht wird es dann wolkiger. In und um Hamburg kann es bei bis zu minus 2 Grad leichten Frost geben.

Am Dienstag bleibt es laut DWD bewölkt und regnet immer mal wieder. An den Küsten kann es starken Wind geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei neun Grad. Nachts kühlt es sich dann auf rund zwei Grad ab.

Der Donnerstag wird den Meteorologen zufolge wechselhaft aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn Grad. Erst in der Nacht kann es dann vereinzelt Regen geben.