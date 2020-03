Präsident des Lübecker Landgerichts geht in den Ruhestand

Lübeck. Der Präsident des Landgerichts Lübeck, Ole Krönert, geht zum 1. April in den Ruhestand. Krönert stand seit 2010 an der Spitze des Gerichts. In dieser Position war er nach Angaben eines Sprechers für die Leitung des Landgerichts mit mehr als 100 Mitarbeitern sowie für die Aufsicht über die sechs Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks verantwortlich. Seine kommissarische Nachfolge übernimmt nach Angaben des Justizministeriums der Präsident des Amtsgerichts Lübeck, Carsten Löbbert. Die endgültige Entscheidung über die Nachfolge Krönerts verzögert sich nach Angaben des Ministeriums wegen einer Konkurrentenklage im Besetzungsverfahren.