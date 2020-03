Unibibliothek bietet vorübergehend Online-Zugang für alle

Hamburg. Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (Stabi) baut während der Corona-Krise ihr digitales Angebot aus. Mit dem sogenannten "Virtual Walk-In"-Service hätten vorübergehend alle Bürger auch ohne Bibliotheksausweis die Möglichkeit, die im "KatalogPlus" angebotenen elektronischen Medien online zu bestellen, teilte die Hamburger Wissenschaftsbehörde am Montag mit. In der jetzigen Situation sei die Aufgabe der Bibliotheken, verlässliche wissenschaftliche Informationen bereitzustellen, von besonderer Bedeutung, sagte der Direktor der Stabi, Robert Zepf. Insgesamt stehen in der Bibliothek rund 1,1 Millionen E-Books und mehr als 73 000 digitale Zeitschriften und Zeitungen zur Verfügung.