Einbrecher erbeuten fünfstelligen Betrag bei Bank

Neumünster. Unbekannte Täter sind auf dem Gelände des Designer Outlets Neumünster über das Dach in ein Gebäude eingedrungen und haben dort einen Geldautomaten aufgebrochen. Die Täter erbeuteten dabei eine Summe im fünfstelligen Bereich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.