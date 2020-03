Ungeahnte Talente: HSV-Profi Jatta singt Club-Hymne

Hamburg. In der Corona-Zwangspause zeigt Bakery Jatta vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV seine Gesangs-Fähigkeiten. Bei Youtube ist zu sehen, wie der 21-Jährige bei sich zu Hause im HSV-Trikot sitzend die Hymne "Mein Hamburg lieb ich sehr" von der Gruppe "Abschlach" singt. Der HSV und die Band wollen ein neues Video mit dem Lied erstellen und haben Fans aufgerufen, ihre Beiträge dazu zuzusenden.

Jattas musikalisches Bekenntnis in dem 1:05 Minuten langen Youtube-Clip ist besonders. Er war 2015 als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland gekommen. 2016 erhielt er beim HSV einen Vertrag. Im vergangenen Jahr waren Zweifel an seiner Identität aufgekommen. Der Verein, seine Verantwortlichen, die Mannschaft und die Fans hatten sich hinter Jatta gestellt.

"Meine Mannschaft, der ganze Club und alle Fans haben mich in dieser Zeit aufgefangen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich diesen Menschen jemals das zurückzahlen kann, was sie mir gegeben haben", hatte er im Februar in einem Interview mit "HSV live" gesagt und Hamburg und den HSV als seine Heimat bezeichnet. "Zu Hause ist da, wo man Frieden findet. Und ich habe hier meinen Frieden gefunden."