Hamburg. Die Ausbreitung des Coronavirus in Norddeutschland geht weiter: Aktuell sind allein in Hamburg 1614 an Covid-19 erkrankte Menschen bekannt. Die Planungen der Gesundheitsbehörde, Testzentren einzurichten, scheint aber ins Stocken gekommen zu sein. Wie ein Experte die weitere Entwicklung der Pandemie vorhersagt – und welche neuen medizinischen Hilfsmittel in Entwicklung sind. Alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

Der Newsblog für Hamburg und den Norden

Viel weniger Verkehr auf Schiene und Straße

Häusliche Isolation, Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen: Der Verkehr hat durch die Corona-Krise auch in Hamburg deutlich abgenommen. Auch zur Rushhour gibt es kaum Staus auf den Hauptverkehrsstraßen, die U- und S-Bahnen sind deutlich leerer als gewohnt.

Stadtreinigung freut sich über Kinderbilder

Trotz der Corona-Krise sind Hamburgs Müllmänner und -frauen sowie die Straßenreiniger derzeit unentwegt im Einsatz. In vielen Stadtteilen bekommen sie dafür seit einigen Tagen liebe Briefe, wie Unternehmenssprecher Kay Goetze sagte. „Von Kindern gemalte Bilder auf den Mülltonnen - das haben wir derzeit jeden Tag“, sagte er weiter. Darüber freuten sich die Männer und Frauen in Orange sehr. „Sie genießen ohnehin eine hohe Wertschätzung in der Bevölkerung. Zur Zeit ist es aber noch mehr. Und das ist ja auch Balsam für unsere Seelen.“ Die Bilder stellt die Hamburger Stadtreinigung zum Teil auch bei Facebook online.

Hamburger Ämter und Corona: Wie der öffentliche Dienst jetzt arbeitet

Auch der öffentliche Dienst hat sich auf die Corona-Krise eingestellt und arbeitet vornehmlich digital und telefonisch: Wie die Hamburger ihre Ämter erreichen können.

Die aktuellen Fallzahlen in Deutschland und weltweit

Infektiologe warnt vor übertriebenem Optimismus

Prof. Dr. Andreas Plettenberg, Infektiologe an der Asklepios Klinik St. Georg, erwartet keinen raschen Rückgang der Infektionszahlen und warnt vor übertriebenem Optimismus: "Wir können die Pandemie nicht beenden."

Testzentren: Planungen kommen nicht voran

Die Planungen der Hamburger Gesundheitsbehörde, Testzentren einzurichten, sind ins Stocken geraten: Konkrete Pläne fehlen bisher, die Krankenhäuser zeigen sich überrascht von Äußerungen der Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD).

