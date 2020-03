Diakonie begrüßt Verlängerung des Winternotprogramms

Hamburg. Die Hamburger Diakonie hat die Verlängerung des Winternotprogrammes zum Schutz vor Corona für Obdachlose in der Hansestadt begrüßt. "Wir sind sehr erleichtert, dass das Winternotprogramm bis Ende Mai weiter als Unterbringungs- und Schutzraum für obdachlose Menschen geöffnet bleibt", sagte Landespastor Dirk Ahrens am Donnerstag laut Mitteilung in Hamburg. Er sprach zudem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen große Anerkennung aus, weil sie die nun zusätzliche Belastung bewältigen. "Der größte Teil obdachloser Menschen gehört aufgrund ihrer stark angegriffenen Gesundheit zu der von Corona besonders gefährdeten Personengruppe." Weitere Unterbringungskapazitäten würden das Ansteckungsrisiko verringern. "Dann werden sich auch mehr obdachlose Menschen trauen, die Angebote zu nutzen."

Der Senat hatte das nur bis Ende März angedachte Winternotprogramm mit seinen 780 zusätzlichen Schlafplätzen wegen der Corona-Krise am Mittwoch bis Ende Mai verlängert.