Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger weiter gestiegen

Hamburg. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger ist seit Mittwoch weiter deutlich gestiegen. Insgesamt seien 164 neue Fälle von Erkrankungen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden, teilte der Senat am Donnerstag mit. Damit liege die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle bei nunmehr 1614.

Unter den Infizierten sind 103 in stationärer Behandlung, 23 befinden sich auf einer Intensivstation. Am Vortag waren 77 Personen in stationärer Behandlung, davon 19 auf einer Intensivstation. Der Senat rechnet in den kommenden Tagen mit einem weiteren deutlichen Anstieg positiv getesteter Frauen und Männer.

Um die personellen Kapazitäten in Krankenhäusern, Gesundheitsämtern, in der ambulanten Versorgung und in Pflegeeinrichtungen zu verstärken, hat die Gesundheitsbehörde ein Register für freiwillige Fachkräfte eingerichtet. Besonders gesucht seien Ärzte, Pflegekräfte mit Intensiverfahrung, Pflegekräfte aus der Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege, Pflegehilfskräfte sowie Medizinstudenten.

Wegen der Knappheit an Schutzmaterialien ruft die Gesundheitsbehörde zudem Hamburger Unternehmen auf, in ihren Firmen nach Schutzkleidung zu suchen und zur Verfügung zu stellen. "Unternehmen, die über Schutzkleidung verfügen - aber nicht zum Gesundheitswesen zählen - und diese Schutzausrüstung momentan nicht zwingend benötigen, werden gebeten, sich zur Unterstützung an die Gesundheitsbehörde zu wenden", erklärte die Behörde.