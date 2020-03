Tempo 207 auf der Bundesstraße: Ende einer Spritztour

Hamburg. Mit Tempo 207 ist am Mittwochabend ein Autofahrer über eine Hamburger Bundesstraße gerast - erlaubt sind dort nur 80 Stundenkilometer. Die Polizei stoppte den Raser im Bezirk Bergedorf. Seinen getunten Mercedes wird der 37-Jährige wohl die nächste Zeit stehen lassen: Neben einem Bußgeld in Höhe von 1200 Euro erwartet ihn ein dreimonatiges Fahrverbot, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.