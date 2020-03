Soforthilfen: Bereits rund 500 Anträge in Schleswig-Holstein

Kiel. Seit Donnerstag können Kleinbetriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern und Solo-Selbstständige im Norden Soforthilfen für die Bewältigung der Corona-Krise beantragen. Bereits in den ersten zwei Stunden seien in Schleswig-Holstein knapp 500 Anträge gestellt worden, teilte die Investitionsbank (IB.SH) am Donnerstag mit. Die Online-Formulare befinden sich auf der Internetseite der IB.SH und sollten noch am Donnerstag auch auf dem Landesportal und den Seiten von Verbänden wie der Industrie- und Handelskammer abrufbar sein.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) zeigte sich optimistisch, dass zu Beginn der kommenden Wochen erste Zuschüsse ausgezahlt werden. "Die Voraussetzung für die Beantragung der Zuschüsse ist eine wirkliche wirtschaftliche Notlage." Diese sei gegeben, wenn die Mittel eines Solo-Selbstständigen Unternehmers nicht mehr ausreichten, um kurzfristige Verbindlichkeiten wie Mieten oder Leasing-Raten zu bezahlen. Außerdem müsse eine weitere Voraussetzung erfüllt sein: "Entweder ist der Umsatz um mindestens 50 Prozent eingebrochen oder aber der Betrieb ist auf behördliche Anordnung geschlossen."

Für Kleinbetriebe sieht das Bundesprogramm Zuschüsse von bis zu 9000 Euro für Gewerbetreibende und Selbstständige mit bis zu fünf sozialversicherungspflichtigen Vollzeitarbeitskräften vor. Wer zwischen fünf und zehn Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt, kann bis zu 15 000 Euro erhalten.